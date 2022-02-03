РФ продовжує перекидати бронетехніку та артилерію в бік України (відео)

Користувачі ТikTok продовжують публікувати відео з перекиданням російських військ у багатьох частинах країни, зокрема з прикордонними з Україною.

Останні кілька днів Росія продовжує перекидати своїх військових у різних частинах країни. Деякі з відео знято в областях, що межують з Україною. Про це повідомляє користувач @GirkinGirkin, який публікує дані про перекидання російських військ на основі відкритих даних із мережі.

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Зокрема ешелони та автоколони зафіксовані в Калузькій, Воронезькій, Брянській та низці інших областей. Також фіксуються склади в українському окупованому Криму. У більшості випадків відеозаписи — це ролики з TikTok, які передруковуються на сторінці блогера.

[ + – ] Перекидання військ у Воронезькій області

У Воронезькій області на відео потрапила автоколона військових вантажівок та різна інженерна техніка. На одній із машин видно медичну символіку.

[ + – ] Колона у Воронезькій області

У Воронезькій області у населеному пункті Бутурлинівка вулицями проїхала автоколона ракетних військ. Підпис до відео свідчить, що техніка прибула для навчань.

[ + – ] Бутурлинівка

У Брянську автор опублікував відео, як слідує за колоною військових тягачів. За його словами, машини рухалися з Брянська в бік Орла — це приблизно 200 км від українського кордону. Також у Брянській області була автоколона з танками у Клітні. Ймовірно, вони рухалися в бік Білорусі через близькість до неї.

[ + – ] Брянська область

Декілька відео було зафіксовано в Краснодарському краї. Артилерійські установки та різна бронетехніка рухалася полем біля траси.

[ + – ] Краснодарський край

[ + – ] Воронезька область

Декілька складів із озброєнням зафіксовано і на Далекому Сході, зокрема в Бурятії.

Ешелон із танками був помічений на північному сході Росії — в Архангельську. На ньому видно кілька танків і САУ.

Нагадаємо, Росія перекидає кадировський полк "Північ" у бік України.

25 січня CIT повідомляли про перекидання десанту до кордону з Україною. У складі було зафіксовано пасажирські вагони, крім техніки.