У Эрдогана заявили, что гнев России не помешает Турции продавать оружие Украине

Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей.

Турция не откажется от запланированных поставок оружия в Украину, в том числе от возможной продажи дополнительных боевых беспилотников, несмотря на недовольство со стороны России. Об этом заявил директор по связям с общественностью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун, сообщает Bloomberg.

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Он подчеркнул, что военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей.

Издание отмечает, что, будучи страной НАТО, Турция в последние годы стала ключевым сторонником Украины, продав ей десятки беспилотников Bayraktar TB2, которые Киев впервые применил в прошлом году на Донбассе. Турция также остается ярым критиком аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Такие тесные связи привели к буму двусторонней торговли, и Турция видит дополнительную стратегическую ценность в улучшении отношений с Украиной, как возможный источник технологий и ноу-хау для своей растущей оборонной промышленности.

Эрдогану также удалось поддерживать довольно дружественные отношения с президентом России Владимиром Путиным, что разозлило некоторых союзников Турции по НАТО, включая США. Например, решение Эрдогана в 2017 году о покупке системы ПВО С-400 у России привело к санкциям США против оборонной промышленности Турции, но не убедило ее отступить.

Алтун отметил, что сделки с Украиной не будут отличаться от других сделок Турции.

"Мы не подписываем соглашения о сотрудничестве, нацеленные на другую страну. Россия — одна из первых стран, узнавших об этом. Сделки, которые мы заключили, и те, которые мы заключим с Украиной, не связаны напрямую с текущим кризисом", — сказал Алтун агентству Bloomberg поздно вечером в среду.

Экспорт Турции в Украину почти удвоился за пять лет до 2,6 млрд долларов в прошлом году, а импорт вырос до 4,4 млрд долларов с 2,8 млрд долларов за тот же период. Теперь две страны хотят увеличить объем торговли до 10 миллиардов долларов в год. Турецкие поставки в Украину в прошлом году были связаны с пищевым текстилем и машинами, в том числе самолетами и наземными транспортными средствами, а также сталью и железом.

Но, как пишет Bloomberg, для Украины беспилотная авиация и партнерство с Турцией жизненно важны для защиты своей территории от России.

Отметим, что эти заявления были озвучены накануне визита Эрдогана в Украину в четверг, 3 февраля, когда он, как ожидается, подпишет обширные соглашения с украинским президентом Владимиром Зеленским, включая соглашение о свободной торговле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже прибыл в Киев для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня.

"Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для стран, так и для региона", — написал турецкий лидер в Twitter.

Напомним, ранее Эрдоган предложил встретиться Путину и Зеленскому "с глазу на глаз". Анкара хочет в ближайшее время организовать личную встречу президентов России и Украины, так как отношения стран "развиваются в неправильном направлении".