Ердоган заявив, що гнів Росії не завадить Туреччині продавати зброю Україні
Військова співпраця між Анкарою та Києвом не спрямована проти Росії і не буде перервана на догоду їй.
Туреччина не відмовиться від запланованих постачань зброї в Україну, зокрема від можливого продажу додаткових бойових безпілотників, незважаючи на невдоволення з боку Росії. Про це заявив директор зі зв'язків із громадськістю президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Фахреттін Алтун, повідомляє Bloomberg.
Він наголосив, що військова співпраця між Анкарою та Києвом не спрямована проти Росії і не буде перервана на догоду їй.
Видання зазначає, що як країна НАТО Туреччина в останні роки стала ключовим прихильником України, продавши їй десятки безпілотників Bayraktar TB2, які Київ вперше застосував минулого року на Донбасі. Туреччина також залишається затятим критиком анексії Криму Росією у 2014 році.
Такі тісні зв'язки призвели до буму двосторонньої торгівлі, і Туреччина бачить додаткову стратегічну цінність у покращенні відносин з Україною, як можливе джерело технологій та ноу-хау для своєї збільшеної оборонної промисловості.
Ердогану також вдалося підтримувати досить дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, що розлютило деяких союзників Туреччини щодо НАТО, включаючи США. Наприклад, рішення Ердогана у 2017 році про купівлю системи ППО С-400 у Росії призвело до санкцій США проти оборонної промисловості Туреччини, але не переконало її відступити.
Алтун зазначив, що угоди з Україною не відрізнятимуться від інших угод Туреччини.
"Ми не підписуємо угоди про співпрацю, націлені на іншу країну. Росія — одна з перших країн, які дізналися про це. Угоди, які ми уклали, і ті, які ми укладемо з Україною, не пов'язані безпосередньо з поточною кризою", — сказав Алтун агенції Bloomberg пізно ввечері у середу.
Експорт Туреччини в Україну майже подвоївся за п'ять років до 2,6 млрд доларів минулого року, а імпорт зріс до 4,4 млрд доларів з 2,8 млрд доларів за той же період. Наразі дві країни хочуть збільшити обсяг торгівлі до 10 мільярдів доларів на рік. Турецькі поставки в Україну минулого року були пов'язані з харчовим текстилем та машинами, зокрема літаками та наземними транспортними засобами, а також сталлю та залізом.
Але, як пише Bloomberg, для України безпілотна авіація та партнерство із Туреччиною — життєво важливі для захисту своєї території від Росії.
Зазначимо, що ці заяви були озвучені напередодні візиту Ердогана до України у четвер, 3 лютого, коли він, як очікується, підпише широкі угоди з українським президентом Володимиром Зеленським, включаючи угоду про вільну торгівлю.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган уже прибув до Києва для участі в 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.
"Я сподіваюся, що зустрічі сприятимуть позитивним результатам як для країн, так і для регіону", — написав турецький лідер у Twitter.
Нагадаємо, раніше Ердоган запропонував зустрітися Путіну і Зеленському "віч-на-віч". Анкара хоче найближчим часом організувати особисту зустріч президентів Росії та України, оскільки відносини країн "розвиваються в неправильному напрямку".