Ердоган заявив, що гнів Росії не завадить Туреччині продавати зброю Україні

Військова співпраця між Анкарою та Києвом не спрямована проти Росії і не буде перервана на догоду їй.

Туреччина не відмовиться від запланованих постачань зброї в Україну, зокрема від можливого продажу додаткових бойових безпілотників, незважаючи на невдоволення з боку Росії. Про це заявив директор зі зв'язків із громадськістю президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Фахреттін Алтун, повідомляє Bloomberg.

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Він наголосив, що військова співпраця між Анкарою та Києвом не спрямована проти Росії і не буде перервана на догоду їй.

Видання зазначає, що як країна НАТО Туреччина в останні роки стала ключовим прихильником України, продавши їй десятки безпілотників Bayraktar TB2, які Київ вперше застосував минулого року на Донбасі. Туреччина також залишається затятим критиком анексії Криму Росією у 2014 році.

Такі тісні зв'язки призвели до буму двосторонньої торгівлі, і Туреччина бачить додаткову стратегічну цінність у покращенні відносин з Україною, як можливе джерело технологій та ноу-хау для своєї збільшеної оборонної промисловості.

Ердогану також вдалося підтримувати досить дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, що розлютило деяких союзників Туреччини щодо НАТО, включаючи США. Наприклад, рішення Ердогана у 2017 році про купівлю системи ППО С-400 у Росії призвело до санкцій США проти оборонної промисловості Туреччини, але не переконало її відступити.

Алтун зазначив, що угоди з Україною не відрізнятимуться від інших угод Туреччини.

"Ми не підписуємо угоди про співпрацю, націлені на іншу країну. Росія — одна з перших країн, які дізналися про це. Угоди, які ми уклали, і ті, які ми укладемо з Україною, не пов'язані безпосередньо з поточною кризою", — сказав Алтун агенції Bloomberg пізно ввечері у середу.

Експорт Туреччини в Україну майже подвоївся за п'ять років до 2,6 млрд доларів минулого року, а імпорт зріс до 4,4 млрд доларів з 2,8 млрд доларів за той же період. Наразі дві країни хочуть збільшити обсяг торгівлі до 10 мільярдів доларів на рік. Турецькі поставки в Україну минулого року були пов'язані з харчовим текстилем та машинами, зокрема літаками та наземними транспортними засобами, а також сталлю та залізом.

Але, як пише Bloomberg, для України безпілотна авіація та партнерство із Туреччиною — життєво важливі для захисту своєї території від Росії.

Зазначимо, що ці заяви були озвучені напередодні візиту Ердогана до України у четвер, 3 лютого, коли він, як очікується, підпише широкі угоди з українським президентом Володимиром Зеленським, включаючи угоду про вільну торгівлю.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган уже прибув до Києва для участі в 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

"Я сподіваюся, що зустрічі сприятимуть позитивним результатам як для країн, так і для регіону", — написав турецький лідер у Twitter.

Нагадаємо, раніше Ердоган запропонував зустрітися Путіну і Зеленському "віч-на-віч". Анкара хоче найближчим часом організувати особисту зустріч президентів Росії та України, оскільки відносини країн "розвиваються в неправильному напрямку".