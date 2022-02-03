Очередная флотилия Северного флота зайдет в Ла-Манш для учения у берегов Ирландии (фото)

После угрозы срыва учений рыбаками, власти РФ пошли на уступки и проведут маневры в другом месте.

Группа военных кораблей Военно-морского флота России из состава Северного флота готовится войти в Ла-Манш для проведения стрельб у юго-западного побережья Ирландии. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Указывается, что в составе военных кораблей есть танкер для пополнения запасов "Вязьма", именно по его транспондеру и обнаружили в Северном море. В издании предполагают, что "Вязьму" сопровождают пять кораблей:

крейсер "Маршал Устинов"

эсминец "Вице-адмирал Кулаков"

фрегат "Адмирал Кастанов"

нефтебаза "Кама"

спасательный буксир СБ-406.

Вместе с этим есть неподтвержденная информация, что в группу также входит атомная подлодка.

Корабли Северного флота зашли в Баренцево море 22 января, где их сопровождал корабль из Норвежской береговой охраны. Продвижение морем шло медленно из-за штурмовой погоды и морских волн. Спустя три дня корабли вошли в Норвежское море. После этого за продвижением кораблей следил фрегат из Дании HMDS Peter Willemoes.

[ + – ] "Вязьма" у входа в Ла-Манш

Учения пройдут с 5 по 8 февраля в экономической зоне Ирландии. После протеста моряков, РФ решила создать буферную зону для ирландских кораблей, чтобы не влиять на рыболовство. Маневры станут частью масштабных учений РФ всех четырех флотов. Всего будет задействовано около 140 боевых кораблей и кораблей снабжения.

Опасения, что несколько кораблей из Средиземного моря перейдут в Черное для атаки на Украину, как пишут в издании, сохраняется. Особенно это касается 6 больших десантных кораблей.

Конечным итогом для кораблей из флота будет также Средиземное море.

Напомним, 2 февраля группа боевых кораблей РФ зашла в Средиземное море для учений. 27 января шесть больших десантных корабля РФ вошли в Средиземное море. Все они будут задействованы в части масштабных учений российского флота по всему миру.