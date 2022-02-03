Чергова флотилія Північного флоту зайде до Ла-Маншу для навчання біля берегів Ірландії (фото)

Після загрози зриву навчань рибалками, влада РФ пішла на поступки і провела маневри в іншому місці.

Група військових кораблів Військово-морського флоту Росії зі складу Північного флоту готується увійти до Ла-Маншу для проведення стрільб біля південно-західного узбережжя Ірландії. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Вказується, що серед військових кораблів є танкер для поповнення запасів "Вязьма", саме за його транспондером і виявили у Північному морі. У виданні припускають, що "Вязьму" супроводжують п'ять кораблів:

крейсер "Маршал Устинов"

есмінець "Віце-адмірал Кулаков"

фрегат "Адмірал Кастанов"

нафтобаза "Кама"

рятувальний буксир СБ-406

Разом з цим є непідтверджена інформація, що до групи також входить атомний човен.

Кораблі Північного флоту зайшли до Баренцевого моря 22 січня, де їх супроводжував корабель з Норвезької берегової охорони. Просування морем тривало повільно через штурмову погоду і морські хвилі. Через три дні кораблі увійшли до Норвезького моря. Після цього за просуванням кораблів стежив фрегат із Данії HMDS Peter Willemoes.

[ + – ] "Вязьма" біля входу до Ла-Маншу

Навчання відбудуться з 5 по 8 лютого в економічній зоні Ірландії. Після протесту моряків РФ вирішила створити буферну зону для ірландських кораблів, щоб не впливати на рибальство. Маневри стануть частиною масштабних навчань РФ усіх чотирьох флотів. Усього буде задіяно близько 140 бойових кораблів та кораблів постачання.

Побоювання, що кілька кораблів із Середземного моря перейдуть у Чорне для атаки на Україну, як пишуть у виданні, зберігається. Особливо це стосується шести великих десантних кораблів.

Кінцевим результатом для кораблів із флоту буде також Середземне море.

Нагадаємо, 2 лютого група бойових кораблів РФ зайшла до Середземного моря для навчань. 27 січня шість великих десантних корабля РФ увійшли до Середземного моря. Усі вони будуть задіяні у частині масштабних навчань російського флоту у всьому світі.