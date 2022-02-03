США планируют использовать робопсов для патрулирования границы с Мексикой (фото)

Управление по науке и технологиям предлагает "лапу" помощи в пограничных районах, где для людей достаточно суровые климатические условия и температуры.

Соединенные Штаты планируют использовать робопсов на границе с Мексикой для увеличения возможностей контроля пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Управление науки и технологии США.

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На юго-западе Америке суровый климат, экстремальные температуры, а также другие угрозы, которые усложняют жизнь патрульным на границе. Как пишут в публикации, территория огромна и для безопасности страны крайне важно наблюдать за ней.

Управление по науке и технологиям предлагает "лапу" помощи и начать использовать роботов-собак для сложных задач.

"Южная граница может быть негостеприимным местом для человека и зверя, и именно поэтому машина может преуспеть там", — заявил менеджер научно-технической программы Бренда Лонг.

Роботов-собак будет поставлять компания Ghost Robotics, которая имеет необходимые разработки. По словам главного директора по продукции Кэвина Кеннели, их робопес как раз и разрабатывался для подобных задач. Их разработка способна перемещаться по всем типам местности: песок, скалы, холмы и даже по лестницам.

[ + – ] Робопес предназначен для передвижения по сложной поверхности

Кеннелли также утверждает, что лапы их робота-собаки настолько продвинуты и чувствительны, что "у него есть способность чувствовать через свои моторы, он может оценивать силу трения и автоматически корректировать неровную или скользкую поверхность". Эта способность самокорректировки делает его идеальной платформой для внедорожных операций в различных условиях.

"Действуя в пустыне или горах, агентам и офицерам приходится бороться с пересеченной местностью, высокой жарой и влажностью, и тогда, конечно, они могут столкнуться с теми, кто хочет причинить вред", — заявил агент Бретт Беккер из Инновационной группы INVNT.

Напомним, компания Ghost Robotics ранее показала обновленный вариант робопса со снайперским стволом и возможностью стрельбы без оператора. Ранее в Германии показали концепт боевого дрона-внедорожника с запасом хода 300 км.