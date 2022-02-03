США планують використовувати робопсів для патрулювання кордону з Мексикою (фото)

Управління з науки та технологій пропонує "лапу" допомоги у прикордонних районах, де для людей досить суворі кліматичні умови та температури.

Сполучені Штати планують використати робопсів на кордоні з Мексикою для збільшення можливостей контролю прикордонників. Про це повідомляє пресслужба Управління науки та технології США.

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На південному заході Америці є суворий клімат, екстремальні температури, а також інші загрози, які ускладнюють життя патрульним на кордоні. Як пишуть у публікації, територія є величезною і для безпеки країни вкрай важливо спостерігати за нею.

Управління з науки та технологій пропонує "лапу" допомоги та почати використовувати роботів-собак для складних завдань.

"Південний кордон може бути несприятливим місцем для людини і звіра, і саме тому машина може досягти успіху там", — заявила менеджерка науково-технічної програми Бренда Лонг.

Роботів-собак постачатиме компанія Ghost Robotics, яка має необхідні розробки. За словами головного директора з продукції Кевіна Кеннелі, їхній робопес якраз і розроблявся для таких завдань. Їхня технологія здатна переміщатися по всіх типах місцевості: пісок, скелі, пагорби і навіть сходами.

[ + – ] Робопес призначений для пересування по складній поверхні

Кеннеллі також стверджує, що лапи їх робота-собаки настільки просунуті і чутливі, що "мають здатність відчувати через свої мотори, також він може оцінювати силу тертя і автоматично коригувати нерівну або слизьку поверхню". Ця здатність самокоригування робить його ідеальною платформою для позашляхових операцій за різних умов.

"Діючи в пустелі або горах, агентам та офіцерам доводиться боротися з пересіченою місцевістю, високою спекою та вологістю, і тоді, звичайно, вони можуть зіткнутися з тими, хто хоче заподіяти шкоду", — заявив агент Бретт Беккер з Інноваційної групи INVNT.

Нагадаємо, компанія Ghost Robotics раніше показала оновлений варіант робопса зі снайперським стволом та можливістю стрілянини без оператора. Раніше в Німеччині показали концепт бойового дрона-позашляховика із запасом ходу 300 км.