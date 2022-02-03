По приказу Байдена: американский спецназ ликвидировал лидера ИГИЛ в Сирии (видео)

Среди военных никто не пострадал, но в ходе операции бойцы потеряли вертолет.

Президент США Джо Байден заявил о ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураиши. Об этом сообщает пресс-релиз Белого дома.

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Вчера вечером по моему указанию вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию. Благодаря храбрости наших вооруженных сил мы вывели с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ", — завил Байден.

[ + – ] Репортаж с места ликвидации лидера ИГИЛ

Никто из участников операции не погиб. По информации источников The New York Times бойцы Сил спецопераций ликвидировали главу "ИГИЛ" на северо-западе Сирии. Боевик скрывался в городе Атмех в провинции Идлиб.

[ + – ] Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши

По информации Al Jazeera, в результате ликвидации погибло 13 лиц, в том числе дети и женщины. Также сообщается, что в ходе операции один из вертолетов вышел из строя. Его решили подорвать на месте.

Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши возглавил ИГИЛ в 2019 году после ликвидации Штатами предыдушего лидера в 2019 году.

Напомним, СБУ пресекли деятельность ячейки "ИГИЛ" в Киеве в конце 2021 года. Ранее террорист-смертник ИГИЛ подорвалс себя в мечети в Афганистане.