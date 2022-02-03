За наказом Байдена: американський спецназ ліквідував лідера ІДІЛ у Сирії (відео)

Серед військових ніхто не постраждав, але під час операції бійці втратили гелікоптер.

Президент США Джо Байден заявив про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Кураїші. Про це повідомляє пресреліз Білого дому.

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"Учора ввечері за моєю вказівкою збройні сили США успішно провели контртерористичну операцію. Завдяки хоробрості наших збройних сил ми вивели з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші — лідера ІДІЛ", — заявив Байден.

[ + – ] Репортаж із місця ліквідації лідера ІДІЛ

Ніхто з учасників операції не загинув. За інформацією джерел The New York Times, бійці Сил спецоперацій ліквідували главу ІДІЛ на північному заході Сирії. Бойовик переховувався в місті Атмех у провінції Ідліб.

[ + – ] Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші

За інформацією Al Jazeera, внаслідок ліквідації загинуло 13 осіб, зокрема діти та жінки. Також повідомляється, що під час операції один із вертольотів вийшов із ладу. Його вирішили підірвати на місці.

Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші очолив ІДІЛ у 2019 році після ліквідації Штатами попереднього лідера у 2019 році.

Нагадаємо, СБУ припинили діяльність осередку ІДІЛ у Києві наприкінці 2021 року. Раніше терорист-смертник ІДІЛ підірвав себе в мечеті в Афганістані.