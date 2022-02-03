Послу Украины в Беларуси вручили ноту из-за беспилотника на границе. Дипломат говорит о провокации

По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, указанный тип БПЛА "Орлан" есть только на вооружении России и Беларуси.

Белорусский МИД вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для выяснения ситуации с "проникновением украинского беспилотника" на их территорию. Нашему дипломату вручили в белорусском ведомстве ноту протеста, о чем он написал в Facebook.

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По его словам, в МИД Беларуси его встретила белорусская корреспондентка госканала БТ 1 и стала настойчиво спрашивать, "не шпионаж ли это?". Кизим считает это заранее спланированной провокацией.

"Тем более, что в это время в Минобороны так же был вызван помощник военного атташе и его также ждал корреспондент с этого телеканала канала и с тем же вопросом. И тут вопрос — зачем? Теперь к сути вопроса. Какие бы "карты" сегодня не показывали белорусские телеканалы, очевидно одно — в тот день (а прошло уже больше недели с "инцидента") в этом районе ВСУ не использовали беспилотников", — сообщил посол.

Еще, по словам Кизима, в случае фиксации подобных действий есть соответствующий механизм реагирования и это можно было бы решить на уровне пограничных ведомств, но страна-сосед решила вынести это на публику. Вероятно, это связано со встречей нового посла РФ в Беларуси Бориса Грызлова с главой республики Александром Лукашенко.

"Ну так для, фона. Нужно же чем-то оправдать "угрозу с юга", а еще и помощи попросить какой-то. Только зачем играть так грубо, по-солдафонски. Ведь к вопросам безопасности на границе это никакого отношения не имеет. Вот присутствие российских войск на белорусско-украинской границе – это действительно угроза для безопасности, прежде всего Украины, которая уже не первый год отражает российскую военную агрессию на Донбассе", — подытожил украинский дипломат.

Напомним, в Беларуси обвинили Украину в отправке беспилотника на их территорию в разведывательных целях.

Еще сообщалось, что Россия и Беларусь отработают совместные военные учения, на которых будут практиковать "уничтожение украинской армии".