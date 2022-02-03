Послу України в Білорусі вручили ноту через безпілотник на кордоні. Дипломат говорить про провокацію

За словами посла України в Білорусі Ігоря Кизима, зазначений тип БПЛА "Орлан" є лише на озброєнні Росії та Білорусі.

Білоруське МЗС викликало посла України в Білорусі Ігоря Кизима для з'ясування ситуації з "проникненням українського безпілотника" на їхню територію. Нашому дипломату вручили в білоруському відомстві ноту протесту, про що він написав у Facebook.

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За його словами, у МЗС Білорусі його зустріла білоруська кореспондентка держканалу БТ 1 і стала наполегливо запитувати: "Чи це не шпигунство?". Кизим вважає це заздалегідь спланованою провокацією.

"Тим більше, що в цей час у Міноборони так само був викликаний помічник військового аташе, і на нього також чекав кореспондент із цього телеканалу каналу і з тим же питанням. І тут запитання — навіщо? Тепер до суті питання. Які б "карти" сьогодні не показували білоруські телеканали, очевидно одне — того дня (а минуло вже більше тижня з "інциденту") у цьому районі ЗСУ не використовували безпілотники", — повідомив посол.

Ще, за словами Кизима, у разі фіксації подібних дій є відповідний механізм реагування, і це можна було б вирішити на рівні прикордонних відомств, але країна-сусід вирішила винести це на публіку. Ймовірно, це пов'язано із зустріччю нового посла РФ у Білорусі Бориса Гризлова з главою республіки Олександром Лукашенком.

"Ну так для фону. Потрібно чимось виправдати "загрозу з півдня", а ще й допомогу попросити якусь. Тільки навіщо грати так грубо, по-солдафонськи. Адже до питань безпеки на кордоні це жодного стосунку не має. Ось присутність російських військ на білорусько-українському кордоні – це справді загроза безпеці, насамперед України, яка вже не перший рік відбиває російську військову агресію на Донбасі", — підсумував український дипломат.

Нагадаємо, у Білорусі звинуватили Україну у відправленні безпілотника на їхню територію з розвідувальною метою.

Ще повідомлялося, що Росія та Білорусь відпрацюють спільні військові навчання, на яких практикуватимуть "знищення української армії".