Путин не сможет въехать на танках в Киев, РФ умеет только сносить города, — Ярош

Экс-глава "Правого сектора" утверждает, что мировая общественность не позволит РФ применять ракеты против мирного населения. Также, по словам Яроша, у его батальонов хватит средств, чтобы "отправить максимум оккупантов в ад".

Бывший лидер организации "Правый сектор", командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош выразил уверенность, что у России "нет шансов" победить Украину в военном противостоянии и "въехать в Киев на танках" президенту РФ Владимиру Путину не удастся. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Гордон".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Отвечая вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, где Ярош будет встречать Путина, если он "захочет ехать в Киев на танках", военный заявил: "Я более чем уверен, что въехать в Киев на танках Путину не удастся. По многим очень причинам. Россияне умеют воевать в городах только одним способом — когда они эти города сносят, как Грозный или Дамаск".

Также Ярош добавил, что мировая общественность не позволит РФ использовать против украинского гражданского населения ракеты и авиацию и поэтому "у Путина шансов победить Украину нет".

В то же время командующий добровольческой армии указал, что в различных эшелонах украинской власти есть "агентура РФ". По словам Яроша, Россия через своих агентов влияния "принуждает Украину к нелогичным действиям": когда союзники Киева утверждают, что Путин готовит вторжение, украинская сторона это опровергает.

"Это нелогично, при том всем, что мы просим дополнительное вооружение, боеприпасы, технические средства для отражения возможной агрессии России… Когда будет использована сила — говорить трудно, однако отвергать возможность вторжения — нелогично", — заявил военный.

Далее Гордон спросил Яроша, хватит ли командиру добровольческой армии "визиток на всех", если российские войска пересекут границу Украины. В ответ гость программы указал, что с 2015 года он не является членом "Правого сектора", однако у батальонов Украинской добровольческой армии "хватит средств и возможностей отправить максимум оккупантов в ад".

Напомним, в канун Нового года Ярошу провели операцию на руке из-за ранения, которое тот получил еще в 2015 году.

Также бывший лидер "Правого сектора" в середине января заявлял, что спецслужбы государства-агрессора могут ликвидировать пятого президента Петра Порошенко для полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.