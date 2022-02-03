Путін не зможе в'їхати на танках до Києва, РФ уміє тільки зносити міста, — Ярош

Ексглава "Правого сектора" стверджує, що світова громадськість не дозволить РФ застосовувати ракети проти мирного населення. Також, за словами Яроша, у його батальйонів вистачить коштів, щоб "послати максимум окупантів до пекла".

Колишній лідер організації "Правий сектор", командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош висловив упевненість, що Росія "не має шансів" перемогти Україну у військовому протистоянні і "в'їхати до Києва на танках" президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться. Про це він заявив в ефірі токшоу "Гордон".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відповідаючи на запитання журналіста Дмитра Гордона про те, де Ярош зустрічатиме Путіна, якщо він "захоче їхати до Києва на танках", військовий заявив: "Я більш ніж упевнений, що в'їхати до Києва на танках Путіну не вдасться. З багатьох причин. Росіяни вміють воювати в містах лише одним способом – коли вони ці міста зносять, як Грозний чи Дамаск”.

Також Ярош додав, що світова громадськість не дозволить РФ використати проти українського цивільного населення ракети й авіацію, і тому "в Путіна шансів перемогти Україну немає".

Водночас командувач добровольчої армії зазначив, що в різних ешелонах української влади є "агентура РФ". За словами Яроша, Росія через своїх агентів упливу "примушує Україну до нелогічних дій": коли союзники Києва стверджують, що Путін готує вторгнення, українська сторона це заперечує.

"Це нелогічно, при тому, що ми просимо додаткове озброєння, боєприпаси, технічні засоби для відбиття можливої агресії Росії... Коли буде використана сила — говорити важко, проте відкидати можливість вторгнення — нелогічно", — заявив військовий.

Далі Гордон запитав у Яроша, чи вистачить командиру добровольчої армії "візиток на всіх", якщо російські війська перетнуть кордон України. У відповідь гість програми зазначив, що з 2015 року він не є членом "Правого сектора", проте батальйонам Української добровольчої армії "вистачать коштів і можливостей відправити максимум окупантів до пекла".

Нагадаємо, напередодні Нового року Ярошу провели операцію на руці через поранення, яке він отримав ще у 2015 році.

Також колишній лідер "Правого сектора" в середині січня заявляв, що спецслужби держави-агресора можуть ліквідувати п'ятого президента Петра Порошенка для повномасштабного вторгнення армії РФ до України.