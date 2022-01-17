Спецслужби РФ можуть ліквідувати Порошенка для вторгнення в Україну, — Ярош

Глава держави Володимир Зеленський, за словами екслідера "Правого сектору", має захистити нардепа від ЄС та запобігти хаосу в країні.

Російські спецслужби можуть ліквідувати п'ятого президента Петра Порошенка для повномасштабного вторгнення армії РФ до України. Про це у своєму Facebook повідомив екслідер "Правого сектору", командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

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За його словами, президент України Володимир Зеленський має захистити обвинуваченого в держзраді Петра Порошенка від російських спецслужб.

Крім цього, як стверджує Дмитро Ярош, ліквідація п'ятого президента може спровокувати масштабні заворушення по всій країні, чим скористається Росія для введення своїх регулярних військ.

"Звертаюсь до Зеленського! Бережи Порошенка, бо якщо його "валануть" російські спецслужби – буде велика біда, масові заворушення та причина для вторгнення... Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії (РФ — ред.)", — додав командувач Українською добровольчою армією у своєму Facebook.

[ + – ] Спецслужби РФ можуть ліквідувати Порошенка для вторгнення в Україну

Нагадаємо, 17 січня в Печерському райсуді Києва розглядають обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку у справі про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО в Україну. Арешт Порошенка може схвалити суддя Олексій Соколов, якого було призначено до столичного суду у 2017 році указом самого нардепа від "Європейської солідарності".

14 січня голова парламентського комітету Великобританії з питань оборони Тобіас Еллвуд заявив, що вторгнення РФ в Україну не можна запобігти, а широкомасштабні бойові дії повинні початися через кілька днів.