Спецслужбы РФ могут ликвидировать Порошенко для вторжения в Украину, — Ярош

Глава государства Владимир Зеленский, по словам экс-лидера "Правого сектора", должен защитить нардепа от ЕС и предотвратить хаос в стране.

Российские спецслужбы могут ликвидировать пятого президента Петра Порошенко для полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Об этом в своем Facebook сообщил экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен защитить обвиняемого в госизмене Петра Порошенко от российских спецслужб.

Помимо этого, как утверждает Дмитрий Ярош, ликвидация пятого президента может спровоцировать масштабные беспорядки по всей стране, чем воспользуется Россия для ввода своих регулярных войск.

"Обращаюсь к Зеленскому! Береги Порошенко, потому что если его "вальнут" российские спецслужбы – будет большая беда, массовые беспорядки и причина для вторжения… Не надо внутренних распрей на фоне возможного широкомасштабного наступления Эрэфии (РФ — ред.)", — добавил командующий Украинской добровольческой армией в своем Facebook.

[ + – ] Спецслужбы РФ могут ликвидировать Порошенко для вторжения в Украину

Напомним, 17 января в Печерском райсуде Киева рассматривают избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО в Украину. Арест Порошенко может одобрить судья Алексей Соколов, который был назначен в столичный суд в 2017 году указом самого нардепа от "Европейской солидарности".

14 января глава парламентского комитета Великобритании по вопросам обороны Тобиас Эллвуд заявил, что вторжение РФ в Украину предотвратить нельзя, а широкомасштабные боевые действия должны начаться через несколько дней.