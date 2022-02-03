США начали переброску войск в Европу из-за напряженности вокруг Украины

Около 2 тысяч бойцов американской армии вылетели днем из воинской части Форт-Брэгг на самолетах C-17 Globemaster в Польшу и Германию.

Пентагон приступил к переброске военных в Европу на фоне продолжения наращивания Кремлем военной мощи у границ Украины. Первые военно-транспортные самолеты с американскими десантниками в четверг вылетели в Европу с военной базы "Форт-Брэгг" в Северной Каролине. Около 2000 американских солдат перебросят в Польшу и Германию, сообщает CBS.

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Отмечается, что около 1700 военнослужащих пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии отправятся в Польшу.

Остальные 300 находятся в составе 18-го воздушно-десантного корпуса и отправятся в Германию в штаб, который Пентагон назвал "штабом совместной оперативной группы".

Еще 1000 американских военнослужащих 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Фильсеке, Германия, планируют перебросить в Румынию.

В то же время президент США Джо Байден и другие официальные лица заявляют, что американские войска не будут отправлены в Украину для боевых действий, даже при угрозе российского вторжения.

Напомним, накануне Байден официально одобрил развертывание 3 тысяч военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя переброску американских подразделений в Европу, заявил, что Вашингтон, таким образом, посылает президенту России "сильный сигнал" о том, что "НАТО значимо для США и для союзников по Альянсу".

Ранее Фокус сообщал, что Россия готовится сфабриковать предлог для вторжения в Украину. По информации американской разведки, Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. В Кремле собираются сфабриковать нападение якобы украинских военных, которое может привести к жертвам среди гражданского населения не только на востоке Украины, но и в России.