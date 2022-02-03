США почали перекидання військ до Європи через напруженість навколо України

Близько 2 тисяч бійців американської армії вилетіли вдень із військової частини Форт-Брег на літаках C-17 Globemaster до Польщі та Німеччини.

Пентагон розпочав перекидання військових до Європи на тлі продовження нарощування Кремлем військової сили біля кордонів України. Перші військово-транспортні літаки з американськими десантниками у четвер вилетіли до Європи з військової бази "Форт-Брег" у Північній Кароліні. Близько 2000 американських солдатів перекинуть до Польщі та Німеччини, повідомляє CBS.

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Зазначається, що близько 1700 військовослужбовців піхотної бригади 82-ї повітрянодесантної дивізії вирушать до Польщі.

Інші 300 перебувають у складі 18-го повітряно-десантного корпусу і вирушать до Німеччини до штабу, який Пентагон назвав "штабом спільної оперативної групи".

Ще 1000 американських військовослужбовців 2-го кавалерійського полку, що базується у Фільсекі, Німеччина, планують перекинути до Румунії.

Водночас, президент США Джо Байден та інші офіційні особи заявляють, що американські війська не будуть відправлені в Україну для бойових дій, навіть при загрозі російського вторгнення.

Нагадаємо, напередодні Байден офіційно схвалив розгортання 3 тисяч військовослужбовців США у Польщі, Німеччині та Румунії у межах зусиль щодо підтримки країн НАТО у Східній Європі.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі, коментуючи перекидання американських підрозділів до Європи, заявив, що Вашингтон, таким чином, посилає президентові Росії "сильний сигнал" про те, що "НАТО є значущим для США і для союзників по Альянсу".

Раніше Фокус повідомляв, що Росія готується сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. За інформацією американської розвідки, Росія розробила план, схвалений на високому рівні у Москві, щоб створити привід для вторгнення в Україну. У Кремлі збираються сфабрикувати напад нібито українських військових, який може призвести до жертв серед цивільного населення не лише на сході України, а й у Росії.