"Для підтримки союзників": США перекидають тисячі військових до Європи через загрозу РФ

Додаткові американські війська, як повідомляють у Білому домі, не воюватимуть на території України у разі вторгнення армії РФ.

США перекидають додаткові 3000 своїх військовослужбовців до Східної Європи для протидії агресії Росії. Про це повідомляє Reuters.

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Додатково військові підрозділи будуть передислоковані до країн Східної Європи з метою захистити союзником від "можливого продовження кризи, спричиненої скупченням російських військ поблизу України".

Зокрема, ескадрилья "Страйкер", яка налічує 1000 американських військовослужбовців, тепер базуватиметься в Румунії. Ще 1700 бійців США з 82-ї повітряно-десантної дивізії перекинуть із Північної Кароліни до Польщі. Крім цього, ще близько 300 військовослужбовців додатково передислокують до Німеччини.

Президент США Джо Байден стверджує, що перекидання військових підрозділів до Східної Європи повністю відповідає агресивній політиці Володимира Путіна.

"Поки він (Володимир Путін — ред.) діє агресивно, ми будемо впевнені, що зможемо запевнити наших союзників по НАТО та Східну Європу в тому, що ми там", — цитує Reuters главу Білого дому.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі, коментуючи перекидання підрозділів до Румунії, Німеччини та Польщі, заявив, що Вашингтон, таким чином, посилає президенту Росії "сильний сигнал" про те, що "НАТО значуще для США і для союзників по Альянсу".

Зі свого боку, спікерка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу повідомила, що додаткові 3000 військовослужбовців приєднаються до 8,5 тис. бійців США, які вже перебувають у Європі у стані повної бойової готовності. За словами прессекретарки, американські війська не воюватимуть на території України у разі повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми, США, дотримуємося своїх зобов'язань за статтею №5 (принцип колективної оборони Північноатлантичного Альянсу — ред.), щоб підтримати наших союзників у регіоні", — пояснила Джен Псакі перекидання додаткових військовослужбовців до Східної Європи.

Нагадаємо, 2 лютого іспанське видання El Pais опублікувало відповідь США та НАТО щодо гарантій безпеки, які були висунуті Кремлем. Вашингтон, згідно з документами, готовий обговорювати з Росією низку питань лише в тому випадку, якщо Москва відмовиться від агресії проти України та виведе свої війська з території іншої держави.

Також повідомлялося, що 1 лютого в Україну прибув шостий літак із військовою допомогою від США. На борту повітряного судна перевозили близько 84 тонни боєприпасів, а сумарний обсяг поставленого озброєння становить 500 тонн.