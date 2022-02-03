"Для поддержки союзников": США перебрасывают тысячи военных в Европу из-за угрозы РФ

Дополнительные американские войска, как сообщают в Белом доме, не будут воевать на территории Украины в случае вторжения армии РФ.

США перебрасывают дополнительные 3000 своих военнослужащих в Восточную Европу для противодействия агрессии России. Об этом сообщает Reuters.

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Дополнительне военные подразделения будут передислоцированы в страны Восточной Европы с целью защитить союзником от "возможного продолжения кризиса, который вызван скоплением российских войск вблизи Украины".

В частности, эскадрилья "Страйкер", которая насчитывает 1000 американских военнослужащих, будет теперь базироваться в Румынии. Еще 1700 бойцов США из 82-й воздушно-десантной дивизии перебросят из Северной Каролины в Польшу. Помимо этого, еще около 300 военнослужащих дополнительно передислоцируют в Германию.

Президент США Джо Байден утверждает, что переброска военных подразделений в Восточную Европу полностью соответствует агрессивной политике Владимира Путина.

"Пока он (Владимир Путин — ред.) действует агрессивно, мы будем уверены, что сможем заверить наших союзников по НАТО и Восточную Европу в том, что мы там", — цитирует Reuters главу Белого дома.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя переброску подразделений в Румынию, Германию и Польшу, заявил, что Вашингтон, таким образом, посылает президенту России "сильный сигнал" о том, что "НАТО значимо для США и для союзников по Альянсу".

В свою очередь, спикер Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга сообщила, что дополнительные 3000 военнослужащих присоединятся к 8,5 тыс. бойцов США, которые уже находятся в Европе в состоянии полной боевой готовности. По словам пресс-секретаря, американские войска не будут воевать на территории Украины в случае полномасштабного вторжения РФ.

"Мы, США, соблюдаем свои обязательства по статье №5 (принцип коллективной обороны Североатлантического Альянса — ред.), чтобы поддержать наших союзников в регионе", — объяснила Джен Псаки переброску дополнительных военнослужащих в Восточную Европу.

Напомним, 2 февраля испанское издание El Pais опубликовало ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, которые были выдвинуты Кремлем. Вашингтон, согласно документам, готов обсуждать с Россией ряд вопросов только в том случае, если Москва откажется от агрессии против Украины и выведет свои войска с территории другого государства.

Также сообщалось, что 1 февраля в Украину прибыл шестой самолет с военной помощью от США. На борту воздушного судна перевозили около 84 тонн боеприпасов, а сумарный объем поставленного вооружения составляет 500 тонн.