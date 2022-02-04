Украинские бойцы из зоны ООС начали изучать американские гранатометы SMAW-D (фото)

По инициативе военнослужащих ВСУ, американские инструкторы также обучают тактике действий при применении одноразового гранатомета.

В 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного выпустили первых выпускников, которые освоили применение американских гранатометов M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D). Вторая группа военных также завершает обучение. Об этом сообщает АрміяInform.

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По словам и.о. замкомандира 355 учебного пехотного полка по организации учебного процесса подполковника Сергея Шутенко, в этот раз количество бойцов на обучении больше. Курс проходит сразу 40 военных.

[ + – ] Это уже второй выпуск военных, прошедших обучение Фото: АрміяInform

"Подавляющее большинство – это преподавательско-инструкторский состав разных учебных центров. Большая часть военнослужащих из боевых частей, выполняющих задачи в операции Объединенных сил. Есть и представители высших военных учебных заведений", — уточнил офицер.

В отличие от первого выпуска, второй учится дольше. Вместо двух дней на теорию и практику бойцы дополнительно ознакамливаются с тактикой действий во время применения противобункерного гранатомета. Его, как пишут в публикации, инициировали украинские военные из боевых бригад.

[ + – ] Обучают применять гранатометы американские инструкторы Фото: АрміяInform

Обучение проводят американские военные в рамках миссии "Объединенная многонациональная группа по подготовки — Украина". На 5 февраля запланирован выпуск военных с практическими стрельбами из одноразового гранатомета SMAW-D.

Напомним, 31 января в ВСУ провели первые стрельбы из американских гранатометов SMAW-D. На обучение бойцов ушло два дня. 23 января стало известно, что в рамках помощи Украине передали многоцелевые гранатометы SMAW-D.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине провели первые пуски ракет из британских ракет NLAW, обучение продлилось 5 дней.