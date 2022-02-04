Українські бійці із зони ООС почали вивчати американські гранатомети SMAW-D (фото)

З ініціативи військовослужбовців ЗСУ, американські інструктори також навчають тактиці дій під час застосування одноразового гранатомета.

У 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного випустили перших випускників, які освоїли застосування американських гранатометів M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D). Друга група військових завершує навчання. Про це повідомляє АрміяInform.

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За словами в. о. замкомандира 355 навчального піхотного полку з організації навчального процесу підполковника Сергія Шутенка, цього разу кількість бійців на навчанні більша. Курс проходять одразу 40 військових.

[ + – ] Це вже другий випуск військових, які пройшли навчання Фото: АрміяInform

"Переважна більшість — це викладацько-інструкторський склад різних навчальних центрів. Більшість військовослужбовців із бойових частин, які виконують завдання в операції Об'єднаних сил. Є й представники вищих військових навчальних закладів", — уточнив офіцер.

На відміну від першого випуску, другий навчається довше. Замість двох днів на теорію і практику бійці додатково ознайомлюються із тактикою дій під час застосування протибункерного гранатомета. Його, як пишуть у публікації, ініціювали українські військові з бойових бригад.

[ + – ] Навчають застосовувати гранатомети американські інструктори Фото: АрміяInform

Навчання проводять американські військові в межах місії "Об'єднана багатонаціональна група з підготовки України". На 5 лютого заплановано випуск військових із практичними стрільбами з одноразового гранатомета SMAW-D.

Нагадаємо, 31 січня у ЗСУ провели перші стрільби з американських гранатометів SMAW-D. На навчання бійців пішло два дні. 23 січня стало відомо, що в межах допомоги Україні передали багатоцільові гранатомети SMAW-D.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні провели перші пуски ракет із британських ракет NLAW, навчання тривало 5 днів.