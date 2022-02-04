"Таких разговоров не велось", — Залужный о возвращении Крыма и Донбасса силовым путем (видео)

Главнокомандующий Вооруженными силами решил "успокоить президента РФ", утверждая, что силовой сценарий не разрабатывался. При этом военный добавил, что Украина будет делать все, чтобы оккупированные территории вернулись домой.

Украина сейчас не планирует освобождать временно оккупированные Россией территории Крыма и Донбасса военным путем. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", комментируя слова президента РФ Владимира Путина о якобы намерениях Украины после вступления в НАТО начать операцию в Крыму.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Должен успокоить и президента Российской Федерации, и жителей Российской Федерации о том, что никаких распоряжений, никаких разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской области или во временно оккупированный Крым, — таких разговоров не велось и таких планов не разрабатывалось", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь подчеркнул, что Украина не пойдет на военную деоккупацию, потому что в случае военных операций обязательно будут жертвы среди гражданского населения. Как ответственная страна, она не можем этого допустить.

[ + – ] Залужный прокомментировал слова Путина. Смотреть с 57:10

Также он подчеркнул, что Крым — это украинская территория, и "мы спокойно, взвешенно будем делать все, чтобы Крым, так же как оккупированная территория Донецкой и Луганской области, вернулись домой".

Напомним, 1 февраля президент России Владимир Путин предположил, что, если Украина станет членом НАТО, это может грозить РФ военным конфликтом с Альянсом из-за аннексированного Крыма.

В ходе общения с журналистами глава Кремля допустил, что Киев также может попытаться вернуть силовым путем оккупированные районы Донбасса. Он призвал сограждан подумать о том, что будет в случае военных операций Украины в статусе члена НАТО по возвращению полуострова.

Также Залужный заявил, что военной угрозы со стороны РФ для Украины сегодня нет. Он подчеркнул, что жителям приграничных районов Украины не стоит паниковать, поскольку переброска войск РФ является психологической операцией.