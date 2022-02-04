"Таких розмов не велося", — Залужний про повернення Криму та Донбасу силовим шляхом (відео)

Головнокомандувач Збройних сил вирішив "заспокоїти президента РФ", стверджуючи, що силовий сценарій не розроблявся. При цьому військовий додав, що Україна робитиме все, щоб окуповані території повернулися додому.

Україна зараз не планує звільняти тимчасово окуповані Росією території Криму та Донбасу військовим шляхом. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна про нібито наміри України після вступу до НАТО розпочати операцію в Криму.

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"Маєш заспокоїти і президента Російської Федерації, і жителів Російської Федерації про те, що жодних розпоряджень, жодних розмов про те, щоб планувати військову операцію щодо входження на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської області або в тимчасово окупований Крим, — таких розмов не велося і таких планів не розроблялося", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов зі свого боку наголосив, що Україна не піде на військову деокупацію, бо в разі військових операцій обов’язково будуть жертви серед цивільного населення. Як відповідальна країна, ми не можемо цього допустити.

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Також він наголосив, що Крим — це українська територія, і "ми спокійно, виважено робитимемо все, щоб Крим, як і окупована територія Донецької та Луганської області, повернулися додому".

Нагадаємо, 1 лютого президент Росії Володимир Путін припустив, що якщо Україна стане членом НАТО, це може загрожувати РФ військовим конфліктом з Альянсом через анексований Крим.

Під час спілкування із журналістами глава Кремля припустив, що Київ також може спробувати повернути силовим шляхом окуповані райони Донбасу. Він закликав співгромадян подумати, що буде в разі військових операцій України у статусі члена НАТО щодо повернення півострова.

Також Залужний заявив, що військової загрози з боку РФ для України сьогодні немає. Він наголосив, що жителям прикордонних районів України не варто панікувати, оскільки перекидання військ РФ є психологічною операцією.