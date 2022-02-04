Швеция поставит больше ракет на боевое дежурство из-за активности РФ (фото)

Минобороны страны анонсировало поставки противокорабельных ракет после прохода российских больших десантных кораблей в Балтийском море.

Вооруженные силы Швеции усиливают систему оборону южного побережья, включая остров Готланд из-за угрозы российского Балтийского флота РФ. Об этом сообщает Naval News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В Минобороны Швеции указывается, что военные корабли из 3 и 4 эскадрилий ВМС в последние недели находились больше в море для сбора разведданных. По данным издания, такое количество военных кораблей связано с усилением активности России в регионе. За последние недели около 6 кораблей РФ прошли через Балтийское море.

[ + – ] Пусковая установка с RBS-15 на боевом дежурстве

Помимо усиления на море, Вооруженные силы Швеции развернули наземные системы противокорабельной обороны RBS-15, которые находились на хранении. Многие из них были модернизированы и адаптированы к текущим условиям.

Минобороны Швеции подчеркнуло способность наземных подразделений береговой обороны оставаться незамеченными, создавая тем самым тактическое преимущество.

[ + – ] Пусковая установка для запуска ракет из земли

RBS-15 (Robotsystem 15) — противокорабельная ракета большой дальности типа "выстрелил-забыл" класса "поверхность-поверхность" и "воздух-поверхность". Ее дальность действия составляет 70+ км. Существуют и более продвинутые версии Mk II, III и IV. На вооружении у Швеции есть только Mk II, которые имеют улучшенную систему наведения и предназначен для запуска с наземных пусковых установок, самолетов и кораблей.

В Швеции планируют переход на версию Mk IV (Gungir), которая получит большую дальность полета, улучшенную систему наведения и меньший вес. Его начнут устанавливать на шведские корветы класса Visby и истребители JAS Grispen E.

Напомним, Швеция перебросила войска на остров Готланд в ответ на маневры РФ в Балтийском море. В ноябре прошлого года министр обороны Швеции Хултквист заявил, что его страна готова отправить солдат в Украину для образовательной миссии ВСУ.