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Военный Фокус

Швеция поставит больше ракет на боевое дежурство из-за активности РФ (фото)

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вооружение швеции
Фото: naval news | Истребитель JAS 39 способен нести ракеты RBS-15. Сопровождает российский большой десантный корабль

Минобороны страны анонсировало поставки противокорабельных ракет после прохода российских больших десантных кораблей в Балтийском море.

Вооруженные силы Швеции усиливают систему оборону южного побережья, включая остров Готланд из-за угрозы российского Балтийского флота РФ. Об этом сообщает Naval News.

В Минобороны Швеции указывается, что военные корабли из 3 и 4 эскадрилий ВМС в последние недели находились больше в море для сбора разведданных. По данным издания, такое количество военных кораблей связано с усилением активности России в регионе. За последние недели около 6 кораблей РФ прошли через Балтийское море.

Пусковая установка с RBS-15 на боевом дежурстве
Пусковая установка с RBS-15 на боевом дежурстве

Помимо усиления на море, Вооруженные силы Швеции развернули наземные системы противокорабельной обороны RBS-15, которые находились на хранении. Многие из них были модернизированы и адаптированы к текущим условиям.

Минобороны Швеции подчеркнуло способность наземных подразделений береговой обороны оставаться незамеченными, создавая тем самым тактическое преимущество.

Пусковая установка для запуска ракет из земли
Пусковая установка для запуска ракет из земли

RBS-15 (Robotsystem 15) — противокорабельная ракета большой дальности типа "выстрелил-забыл" класса "поверхность-поверхность" и "воздух-поверхность". Ее дальность действия составляет 70+ км. Существуют и более продвинутые версии Mk II, III и IV. На вооружении у Швеции есть только Mk II, которые имеют улучшенную систему наведения и предназначен для запуска с наземных пусковых установок, самолетов и кораблей.

В Швеции планируют переход на версию Mk IV (Gungir), которая получит большую дальность полета, улучшенную систему наведения и меньший вес. Его начнут устанавливать на шведские корветы класса Visby и истребители JAS Grispen E.

Напомним, Швеция перебросила войска на остров Готланд в ответ на маневры РФ в Балтийском море. В ноябре прошлого года министр обороны Швеции Хултквист заявил, что его страна готова отправить солдат в Украину для образовательной миссии ВСУ.