Швеція поставить більше ракет на бойове чергування через активність РФ (фото)

Міноборони країни анонсували постачання протикорабельних ракет після проходу російських великих десантних кораблів у Балтійському морі.

Збройні сили Швеції посилюють систему оборони південного узбережжя, включаючи острів Готланд через загрозу російського Балтійського флоту РФ. Про це повідомляє Naval News.

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У Міноборони Швеції вказується, що військові кораблі з 3 та 4 ескадрилій ВМС останніми тижнями перебували більше в морі для збору розвідданих. За даними видання, така кількість військових кораблів пов'язана з посиленням активності Росії в регіоні. За останні тижні близько шести кораблів РФ пройшли через Балтійське море.

[ + – ] Пускова установка з RBS-15 на бойовому чергуванні

Окрім посилення на морі, Збройні сили Швеції розгорнули наземні системи протикорабельної оборони RBS-15, що були на зберіганні. Багато хто з них був модернізований та адаптований до поточних умов.

Міноборони Швеції наголосило на здатності наземних підрозділів берегової оборони залишатися непоміченими, створюючи тим самим тактичну перевагу.

[ + – ] Пускова установка для запуску ракет із землі

RBS-15 (Robotsystem 15) — протикорабельна ракета великої дальності типу "вистрілив-забув" класу "поверхня-поверхня" та "повітря-поверхня". Її дальність дії становить 70 км. Існують і більш просунуті версії Mk II, III та IV. На озброєнні Швеція має тільки Mk II, які мають покращену систему наведення і призначені для запуску з наземних пускових установок, літаків і кораблів.

У Швеції планують перехід на версію Mk IV (Gungir), яка отримає більшу дальність польоту, покращену систему наведення та меншу вагу. Його почнуть встановлювати на шведські корвети класу Visby та винищувачі JAS Grispen E.

Нагадаємо, Швеція перекинула війська на острів Готланд у відповідь на маневри РФ у Балтійському морі. У листопаді минулого року Міністр оборони Швеції Хултквіст заявив, що його країна готова відправити солдатів в Україну для освітньої місії ЗСУ.