В Израиле разработали систему радиоэлектронной борьбы нового поколения для истребителей

Ныне система семейства Sky Shield тестируется на самолете 4,5 поколения для неизвестного заказчика.

Израильская компания Rafael завершила разработку новой системы радиоэлектронной борьбы Electronic Attack семейства Sky Shield. Об этом сообщается в Твиттере компании.

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Подобная система устанавливается на истребители 4,5 поколения. Разработка отличается высокой надежностью и не требует для своей работы члена экипажа. Sky Shield использует самые современные методы РЭБ и основан на опыте Rafael в разработке бортовых и морских системах.

Модуль Electronic Attack использует современные технологии цифровой радиочастотной памяти и специальную архитектуру активной решетки с электронным сканированием. Вместе с передатчиком из нитрида галлия, возможности подавления противовоздушной обороны становятся еще более внушительными.

Как сообщили в компании, на данный момент EA проходит обширные летные испытания на истребителе поколения 4,5 для неназванного заказчика. Его смогут устанавливать на любые истребители 4+ поколения.

Sky Shield поражает вражеские радары во враждебной среде, обеспечивая комплексные меры противодействия вражеским угрозам. Система создает безопасный коридор для нескольких атакующих самолетов, увеличивая живучесть самолетов во времени и возможности атаки.

Напомним, Израиль запретил странам Балтии поставку своего оружия в Украину, чтобы не портить отношения с Россией.

Ранее в Израиле провели успешный перехват цели в космосе при помощи системы Хец-3.