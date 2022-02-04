В Ізраїлі розробили систему радіоелектронної боротьби нового покоління для винищувачів

Сьогодні система сімейства Sky Shield тестується на літаку 4,5 покоління для невідомого замовника.

Ізраїльська компанія Rafael завершила розробку нової системи радіоелектронної боротьби Electronic Attack сімейства Sky Shield. Про це повідомляється у Твіттері компанії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Подібна система встановлюється на винищувачі 4,5 покоління. Розробка відрізняється високою надійністю та не вимагає для своєї роботи члена екіпажу. Sky Shield використовує найсучасніші методи РЕБ та заснований на досвіді Rafael у розробці бортових та морських системах.

Модуль Electronic Attack використовує сучасні технології цифрової радіочастотної пам'яті та спеціальну архітектуру активних ґрат з електронним скануванням. Разом з передавачем з нітриду галію, можливості придушення протиповітряної оборони стають ще більшими.

Як повідомили в компанії, наразі EA проходить великі льотні випробування на винищувачі покоління 4,5 для неназваного замовника. Його можуть встановлювати на будь-які винищувачі 4+ покоління.

Sky Shield вражає ворожі радари у ворожому середовищі, забезпечуючи комплексні заходи протидії ворожим загрозам. Система створює безпечний коридор для кількох атакувальних літаків, збільшуючи живучість літаків у часі та можливості атаки.

Нагадаємо, Ізраїль заборонив країнам Балтії постачання своєї зброї в Україну, щоб не псувати відносини з Росією.

Раніше в Ізраїлі провели успішне перехоплення цілі в космосі за допомогою системи ХЕЦ-3.