Российские штурмовики СУ-25СМ переброшены из России в Беларусь перед началом учений

Российские летчики осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область и преодолели более 7 тысяч километров.

В рамках проверки боеготовности сил реагирования Союзного государства из России в Беларусь были переброшены штурмовики СУ-25СМ, сообщает белорусское агентство "Белта".

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"Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", — говорится в сообщении со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что самолеты прибыли в Брестскую область с аэродрома в Приморском крае, преодолев 7 тыс. км. В рамках запланированных мероприятий перед экипажами штурмовиков поставлены задачи по изучению маршрутов предстоящих полетов и взаимодействию с группой руководства полетами.

Также сообщается, что до начала учений "Союзная решимость-2022", проведение которых запланировано на территории Беларуси с 10 по 20 февраля, проходит проверка скорости передислокации подразделений и создание в кратчайшие сроки новых группировок войск в Беларуси.

Штурмовики СУ-25СМ

Самолеты СУ-25СМ, известные под названием "Грач", являются модернизированным вариантом советского самолета СУ-25, разработанного еще в 1970 годах. В 2002 году усовершенствованный самолет провел первый испытательный вылет. Самолет считается довольно недорогим в производстве и поэтому рассчитан на массовое применение в условиях военного времени.

Машина предназначена для прикрытия во время боевых действий на территориях, оснащенных средствами ПВО, и способна наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям с малой (до 5 км) высоты. Благодаря малой высоте полета и дозвуковой скорости самолет способен обнаружить и уничтожить малозаметные объекты, при этом обладая повышенной "живучестью", так как имеет дополнительное бронирование топливных баков и кабины пилотов.

Эскадрилья "Грачей" в основном состоит из 12 машин и способна нанести серьезный урон наступательным сухопутным силам противника, например мотострелковому батальону. Однако войска, поддерживаемые зенитно-ракетными комплексами малой дальности, способны эффективно отражать атаки штурмовиков, что приведет к значительным потерям в эскадрильи.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение совместных с Россией учений на границе с Украиной и странами Евросоюза. Учения "Союзная решимость-2022" будут проводиться на западных и южных руежах Беларуси.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Беларуси опубликовали сценарий российско-белорусских учений. Маневры буду проведены в два этапа и включат в себя отработку сценария с условным нападением "Республики Днепровия" и "Западных".