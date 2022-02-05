Російські штурмовики СУ-25СМ перекинуті з Росії до Білорусі перед початком навчань

Російські льотчики здійснили переліт з аеродрому в Приморському краї до Брестської області та подолали понад 7 тисяч кілометрів.

У рамках перевірки боєздатності сил реагування Союзної держави з Росії до Білорусі було перекинуто штурмовики СУ-25СМ, повідомляє білоруське агентство "Белта".

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"Екіпажі літаків Су-25СМ Східного військового округу, які залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, завершили перебазування на аеродроми Республіки Білорусь", — йдеться у повідомленні з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначається, що літаки прибули до Брестської області з аеродрому в Приморському краї, здолавши 7 тис. км. У рамках запланованих заходів перед екіпажами штурмовиків поставлено завдання щодо вивчення маршрутів майбутніх польотів, та взаємодії з групою керівництва польотами.

Також повідомляється, що до початку навчань "Союзна рішучість-2022", проведення яких заплановано на території Білорусі з 10 по 20 лютого, відбувається перевірка швидкості передислокації підрозділів та створення у найкоротші терміни нових угруповань військ у Білорусі.

Штурмовики СУ-25СМ

Літаки СУ-25СМ, відомі під назвою "Грач", є модернізованим варіантом радянського літака СУ-25, розробленого ще 1970 роки. У 2002 році удосконалений літак провів перший випробувальний виліт. Літак вважається досить недорогим у виробництві і тому розрахований на масове застосування за умов воєнного часу.

Машина призначена для прикриття під час бойових дій на територіях, оснащених засобами ППО, та здатна завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях з малої (до 5 км) висоти. Завдяки малій висоті польоту та дозвуковій швидкості літак здатний виявити та знищити малопомітні об'єкти, при цьому володіє підвищеною "живучістю", оскільки має додаткове бронювання паливних баків та кабіни пілотів.

Ескадрилья "Грачів" в основному складається з 12 машин і здатна завдати серйозної шкоди наступальним сухопутним силам супротивника, наприклад мотострілецькому батальйону. Однак війська, що підтримуються зенітно-ракетними комплексами малої дальності, здатні ефективно відбивати атаки штурмовиків, що призводе до значних втрат в ескадрильї.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував проведення спільних із Росією навчань на кордоні з Україною та країнами Євросоюзу. Навчання "Союзна рішучість-2022" проводитимуться на західних та південних кордонах Білорусі.

У Генеральному штабі Збройних сил Білорусі опублікували сценарій російсько-білоруських навчань. Маневри будуть проведені в два етапи і включатимуть відпрацювання сценарію з умовним нападом "Республіки Дніпровія" і "Західних".