Украинское предприятие построит плавучий док для Турции с грузоподъемностью 8500 тонн (фото)

Изделие построят из специального цемента, который позволит значительно сократить расходы на обслуживание дока.

Херсонский государственный завод "Паллада" построит композитный плавучий док с грузоподъемностью 8500 тонн для турецкой компании Hidrodinamik Shipyard. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Композитный плавучий док изготовят на основе специального цемента — сульфатостойкого портландцемента. Башни дока будут сделаны из судостроительной стали. Благодаря этому, как пишут в пресс-службе, плавучий док может на более 50 лет сокращать расходы на обслуживание.

Изготавливать технику будут из материалов украинского производство, а все оборудование будет европейского и турецкого производства.

[ + – ] Проект плавучего дока для Турции

"Это первый украино-турецкий контракт, заключенный после того, как в присутствии президентов обеих стран – Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана – Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией", — заявил директор завода Евгений Алхимов.

С 1968 года "Паллада" построила уже 43 дока, из которых 39 все еще находятся в эксплуатации. В Defense Express сравнили фотографии в публикации "Укроборонпрома" и с существующими проектами предприятия. В итоге, вероятно, речь идет о проекте 1760KR. Подобный док был построен в 2016 году для Южноафриканской республики. Его длина составляет 155 метров, а ширина — 32,4 метра. Стоимость такого дока составляла около 250 млн гривен.

[ + – ] Проект 1760KR

Напомним, НПК "Зоря"-"Машпроект" начала разработку водородного двигателя на 25 МВт. Все работы ведутся за средства госпредприятия. Также стало известно, что достройку корветов Ada для Военно-морских сил Украины планируют делать на заводе "Нибулон".