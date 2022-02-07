Стало известно, на каком заводе в Украине продолжат достройку корветов Ada для ВМСУ (фото)

Турция отказалась от сотрудничества с "Океаном" из-за плохого технического состояния предприятия, поэтому теперь судна будут дооборудовать на "Нибулоне".

Постройку корветов типа Ada, которые ныне собирают в Турции, могут продолжить на предприятии "Нибулон" в Николаеве. Об этом заявила глава Военно-морского подкластера, директор НПК "Кливер" Оксана Врублевская в интервью для Оборонно-промышленного курьера.

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По словам Врублевской, в 2023 году корвет Ada будут достраивать на "Нибулоне".

"На данный момент предприятие проводит на своих мощностях работы по ремонту и модернизации флагмана украинского военного флота — фрегата "Гетман Сагайдачный". А с 2023 года ожидает турецкие корветы Ada для доукомплектации в соответствии с требованиями ВМСУ", — рассказала Оксана Врублевская.

При этом первоначально в СМИ озвучивали предприятие "Океан" как место, где будут достраивать турецкие корабли. Государственный оборонный концерн Турции подписал меморандум с "Океаном" в декабре 2020 года. А весной 2021 года на предприятии начали восстанавливать сухой док.

[ + – ] Строительство Ada в Турции

Позднее стало известно, что Турция отказалась от планов сотрудничества с "Океаном" из-за плохого технического состояния предприятия. Новыми партнерами могли стать "Нибулон" или "Николаевский судостроительный завод". Однако как отмечают в Defense Express, Николаевский завод находится еще в более плохом состоянии. Предприятие проходит стадию банкротства.

"Нибулон" имеет самое современное оборудование среди украинских верфей, но у него нет собственного сухого или плавающего дока. На них нужно будет проводить оставшиеся работы по изготовлению Ada.

Напомним, 30 декабря сообщалось, что в Турции уже сварили 15 блоков корпуса корвета Ada для ВМС Украины. Достраивать в Украине корабль планируют в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что украинские моряки уже проходят стажировку в Турции на корвете Ada.