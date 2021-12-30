Сварено 15 блоков корпуса. В Турции начали сборку корвета Ada для Украины (видео)

По словам нардепа Игоря Копытина, строительство корвета идет с опережением графиков.

На судостроительном предприятии в Турции начали сборку корпуса корвета типа Ada для украинских Военно-морских сил. Об этом рассказал нардеп Игорь Копытин (партия Слуга Народа) в комментарии для "Преступности.НЕТ".

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По словам политика, на заводе уже сварили 15 блоков корпуса из 27. Вероятнее всего, турецкая сторона завершит свою часть работ раньше сроков.

"Корвет для наших Военно-морских сил Украины строится в максимально быстром темпе. Из 27 блоков 15 уже приварены к корпусу. Турецкая сторона работает очень быстро поэтому я думаю, они закончат часть своей работы раньше срока, после чего корвет транспортируют в Украину, у нас его уже достроят", — рассказал Копытин.

Однако на данный момент неизвестно, где именно будут достраивать Ada в Украине. Нардеп утверждает, что он будет бороться за то, чтобы это происходило в Николаеве.

[ + – ] Темносиним выделено части, которые уже готовы

Напомним, по состоянию на 15 декабря готовность первого корвета для ВМСУ составляла 75-80%. Достраивать в Украине корабль планируют в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что украинские моряки уже проходят стажировку в Турции на корвете Ada. Строительство корабля идет с опережением графиков.