Зварено 15 блоків корпусу. У Туреччині розпочали збирання корвету Ada для України (відео)

За словами нардепа Ігоря Копитіна, будівництво корвету йде з випередженням графіків.

На суднобудівному підприємстві в Туреччині розпочали збирання корпусу корвету типу Ada для українських Військово-морських сил. Про це розповів нардеп Ігор Копитін (партія Слуга Народу) у коментарі для "Преступности.НЕТ".

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За словами політика, на заводі вже зварили 15 блоків корпусу з 27. Найімовірніше, турецька сторона завершить свою частину робіт раніше визначених термінів.

"Корвет для наших Військово-морських сил України будується в максимально швидкому темпі. З 27 блоків 15 уже приварено до корпусу. Турецька сторона працює дуже швидко тому я думаю, вони закінчать частину своєї роботи раніше терміну, після чого корвет транспортують в Україну, у нас його вже добудують", — розповів Копитін.

Проте наразі невідомо, де саме добудовуватимуть Ada в Україні. Нардеп стверджує, що він боротиметься за те, щоб це відбувалося у Миколаєві.

[ + – ] Темносинім виділено частини, які вже готові

Нагадаємо, станом на 15 грудня готовність першого корвету для ВМСУ становила 75-80%. Добудовувати в Україні корабель планують наприкінці 2022 року.

Раніше повідомлялося, що українські моряки вже стажуються в Туреччині на корветі Ada. Будівництво корабля йде з випередженням графіків.