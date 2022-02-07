Стало відомо, на якому заводі в Україні продовжать добудову корветів Ada для ВМСУ (фото)
Туреччина відмовилася від співпраці з "Океаном" через поганий технічний стан підприємства, тому тепер судна дообладнатимуть на "Нібулоні".
Будівництво корветів типу Ada, які нині збирають у Туреччині, можуть продовжити на підприємстві "Нібулон" у Миколаєві. Про це заявила голова Військово-морського підкластера, директор НВК "Клівер" Оксана Врубльовська в інтерв'ю Оборонно-промисловому кур'єру.
За словами Врубльовської, у 2023 році корвет Ada добудовуватимуть на "Нібулоні".
"Наразі підприємство проводить на своїх потужностях роботи з ремонту та модернізації флагмана українського військового флоту — фрегата "Гетьман Сагайдачний". А з 2023 року очікує турецькі корвети Ada для доукомплектації відповідно до вимог ВМСУ", — розповіла Оксана Врубльовська.
При цьому спочатку у ЗМІ озвучували підприємство "Океан" як місце, де добудовуватимуть турецькі кораблі. Державний оборонний концерн Туреччини підписав меморандум із "Океаном" у грудні 2020 року. Навесні 2021 року на підприємстві почали відновлювати сухий док.
Пізніше стало відомо, що Туреччина відмовилася від планів співпраці з "Океаном" через поганий технічний стан підприємства. Новими партнерами могли стати "Нібулон" або "Миколаївський суднобудівний завод". Проте, як зазначають у Defense Express, Миколаївський завод знаходиться ще в гіршому стані. Підприємство проходить стадію банкрутства.
"Нібулон" має найсучасніше обладнання серед українських верфей, але він не має власного сухого або плавучого доку. На них потрібно буде виконувати роботи з виготовлення Ada.
Нагадаємо, 30 грудня повідомлялося, що у Туреччині вже зварили 15 блоків корпусу корвету Ada для ВМС України. Добудовувати в Україні корабель планують наприкінці 2022 року.
Раніше повідомлялося, що українські моряки вже стажуються в Туреччині на корветі Ada.