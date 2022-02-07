Українське підприємство збудує плавучий док для Туреччини з вантажопідйомністю 8500 тонн (фото)

Виріб збудують із спеціального цементу, який дозволить значно скоротити витрати на обслуговування доку.

Херсонський державний завод "Паллада" побудує композитний плавучий док із вантажопідйомністю 8500 тонн для турецької компанії Hidrodinamik Shipyard. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Композитний плавучий док виготовлять на основі спеціального цементу — сульфатостійкого портландцементу. Башти доку будуть зроблені із суднобудівної сталі. Завдяки цьому, як пишуть у пресслужбі, плавучий док може понад 50 років скорочувати витрати на обслуговування.

Виготовлятимуть техніку з матеріалів українського виробництва, а все обладнання буде європейського та турецького виробництва.

[ + – ] Проєкт плавучого доку для Туреччини

"Це перший українсько-турецький контракт, укладений після того, як у присутності президентів обох країн – Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана – прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш підписали угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною", — заявив директор заводу Євген Алхімов.

З 1968 року "Паллада" побудувала вже 43 доки, з яких 39 все ще перебувають в експлуатації. У Defense Express порівняли фотографії у публікації "Укроборонпрому" з наявними проєктами підприємства. У результаті, ймовірно, йдеться про проєкт 1760KR. Подібний док був збудований у 2016 році для Південноафриканської республіки. Його довжина становить 155 метрів, а ширина – 32,4 метри. Вартість такого доку становила близько 250 млн гривень.

[ + – ] Проєкт 1760KR

Нагадаємо, НВК "Зоря"-"Машпроект" розпочала розробку водневого двигуна на 25 МВт. Усі роботи ведуться за кошти держпідприємства. Також стало відомо, що добудову корветів Ada для Військово-Морських Сил України планують робити на заводі "Нібулон".