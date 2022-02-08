Казачество в РФ подписало договор с Минобороны о создании мобилизационного резерва

Всероссийское казачье общество в мобрезерве будет находиться под руководством не Генштаба, а под атаманом.

Генеральный штаб России и Всероссийское казачье общество (ВсКО) подписали соглашение о сотрудничестве в привлечении казаков в мобилизационный резерв страны. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на пресс-службу ВсКО.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Всего было подписано два документа. Первый о пребывании в мобилизационном резерве казаков, а второй регламентирует порядок взаимодействия реестрового казачества с руководством военных округов и комиссариатов субъектов РФ.

Также дополнительное соглашение позволяет всероссийскому атаману руководить деятельностью казаков, которых будут привлекать в мобилизационный резерв, координировать отбор кандидатов, а также работу с призывниками.

Контракт о пребывании в мобрезерве позволит совмещать обычную работу "на гражданке" с военно-полевыми сборами и тренировочными занятиями. Как отмечают в издании, в прошлом году президент Владимир Путин утвердил Стратегию госполитики России в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Согласно ее положениям, казаков будут привлекать к участию в решении государственных задач в интересах национальной безопасности.

Напомним, СБУ разоблачила 13 боевиков из оккупационного "Луганского округа донских казаков". Злоумышленники воевали против Украины в районе Луганска и под Дебальцево. Все они скрываются в оккупированных районах области.

Контрразведка СБУ задержала участницу батальона "Пятнашки" оккупантов. Уроженка Донецкой области добровольна вступила в ряды пророссийских боевиков еще в 2014 году.