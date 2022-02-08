Козацтво в РФ підписало договір із Міноборони про створення мобілізаційного резерву

Всеросійське козацьке суспільство в мобрезерві перебуватиме під керівництвом не Генштабу, а під отаманом.

Генеральний штаб Росії та Всеросійське козацьке товариство (ВсКО) підписали угоду про співпрацю у залученні козаків до мобілізаційного резерву країни. Про це повідомляє ТАРС, посилаючись на пресслужбу ВсКО.

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Усього було підписано два документи. Перший про перебування у мобілізаційному резерві козаків, а другий регламентує порядок взаємодії реєстрового козацтва з керівництвом військових округів і комісаріатів суб'єктів РФ.

Також додаткова угода дозволяє всеросійському отаману керувати діяльністю козаків, яких залучатимуть до мобілізаційного резерву, координуватимуть відбір кандидатів, а також роботу з призовниками.

Контракт про перебування у мобрезерві дозволить поєднувати звичайну роботу "на громадянці" з військово-польовими зборами та тренувальними заняттями. Як зазначають у виданні, минулого року президент Володимир Путін затвердив Стратегію держполітики Росії щодо російського козацтва на 2021-2030 роки. Відповідно до її положень, козаків залучатимуть до участі у вирішенні державних завдань на користь національної безпеки.

Нагадаємо, СБУ викрила 13 бойовиків з окупаційного "Луганського округу донських козаків". Зловмисники воювали проти України в районі Луганська та під Дебальцевим. Усі вони ховаються в окупованих районах області.

Контррозвідка СБУ затримала учасницю батальйону "П'ятнашки" окупантів. Уродженка Донецької області добровільно вступила до лав проросійських бойовиків ще в 2014 році.