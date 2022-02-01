Контррозвідка затримала учасницю окупаційного батальйону "П'ятнашка"

Уродженка Донецької області добровільно вступила до лав проросійських бойовиків ще 2014 року. Вона брала участь у боях проти України.

Контррозвідка СБУ встановила місце розташування та затримала учасницю окупаційного формування "П'ятнашка", яка воювала проти української армії. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією слідства, зловмисниця брала активну участь у бойових діях проти України. Сама вона із Мирнограда (Донецька область). У 2014 році добровільно приєдналася до російсько-окупаційних формувань, де отримала зброю та боєприпаси. Після "курсу" підготовки зловмисниця почала виконувати різноманітні завдання проти сил підрозділів Збройних сил України.

Уродженка Донецької області згодом залишила угруповання "П'ятнашка" та тривалий час переховувалася від правосуддя. Наразі СБУ повідомила їй підозру за частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Незабаром суд має обрати запобіжний захід.

Слідчі встановлюють причетність інших осіб до злочинів проти державної безпеки України.

Батальйон "П'ятнашка" — незаконне збройне формування, яке складається здебільшого з абхазців. Входить до складу 100-ї мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ. Брали участь у спробі штурму Мар'їнки в червні 2015 року.

Нагадаємо, СБУ в Києві затримала передбачуваного агента РФ, який збирав дані про українських силовиків. 27 січня повідомлялося, що на Донбасі було затримано розвідника проросійських бойовиків, який утік від командування через знущання.