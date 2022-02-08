Российские буряты устроили экскурсию белорусам по своему лагерю в Речице (видео)

В Беларусь Москва перебросила бригаду, которая принимала участие в российско-украинской войне. Теперь военные провели мероприятие для всех желающих в лагере, находящийся в 40 км от Украины.

Российские военные, прибывшие с Дальнего Востока в Беларусь, устроили экскурсию для всех желающих по своему лагерю. Он расположен в 40 км от границы с Украиной. Об этом сообщает аналитик Atlantic Counsil Майкл Шелдон в Твиттере.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Аналитик опубликовал анонс мероприятия, которое проходило в Речице (Гомельская область), 5 февраля. На нем анонсировался показ техники всем желающим, а также возможность посмотреть на показательные выступления спецназа РФ. Мероприятие проходило под названием "Два государства — один народ, одна история".

[ + – ] Анонс мероприятия

Позднее оказалось, что в мероприятии принимают участие военные из Бурятии. На одно из видео попала табличка с номером военной части 69647. Местом ее постоянной дислокации является Кяхта, Республики Бурятия. А сами военные принадлежат к 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Краснознаменной бригады ордена Красной Звезды. Военных из этой бригады неоднократно замечали в российско-украинской войне. В частности, в 2015 году украинский штаб сообщал о военных из Бурятии в районе Горловки и Енакиево.

[ + – ] Номер воинской части 69647

[ + – ] Репортаж журналистов с лагеря с военной техникой

В репортаже местных изданий также можно заметить, что российские военные были с характерной для Дальнего Востока внешностью.

[ + – ] Российские военные в Беларуси

Мероприятие запланировали провести перед стартом активной фазы учений "Союзная решимость-2022", которые начнутся 10 февраля и продлятся до 20 февраля.

Напомним, Maxar Technologies показали российскую военную технику в Беларуси вблизи с украинской границей. На учениях "Союзная решимость" отработают "уничтожение" украинской армии, которая будет проходить под названием "Республика Днепровия".