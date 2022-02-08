Російські буряти влаштували екскурсію білорусам своїм табором у Речиці (відео)

У Білорусь Москва перекинула бригаду, яка брала участь у російсько-українській війні. Наразі військові провели захід для всіх охочих у таборі, що розташований за 40 км від України.

Російські військові, які прибули з Далекого Сходу до Білорусі, влаштували екскурсію всім охочим своїм табором. Він розташований за 40 км від кордону з Україною. Про це повідомляє аналітик Atlantic Counsil Майкл Шелдон у Твіттері.

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Аналітик опублікував анонс заходу, що відбувався в Речиці (Гомельська область), 5 лютого. На ньому анонсувався показ техніки всім охочим, а також можливість подивитися на показові виступи спецназу РФ. Захід проходив під назвою "Дві держави — один народ, одна історія".

[ + – ] Анонс заходу

Пізніше виявилося, що в заході беруть участь військові з Бурятії. На одне з відео потрапила табличка з номером військової частини 69647. Місцем її постійної дислокації є Кяхта, Республіка Бурятія. А самі військові належать до 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червонопрапорної бригади ордена Червоної Зірки. Військових із цієї бригади неодноразово помічали в російсько-українській війні. Зокрема, у 2015 році український штаб повідомляв про військових із Бурятії в районі Горлівки та Єнакієвого.

[ + – ] Номер військової частини 69647

[ + – ] Репортаж журналістів із табору з військовою технікою

У репортажі місцевих видань можна помітити, що російські військові були з характерною для Далекого Сходу зовнішністю.

[ + – ] Російські військові в Білорусі

Захід запланували провести перед стартом активної фази навчань "Союзна рішучість-2022", які розпочнуться 10 лютого та триватимуть до 20 лютого.

Нагадаємо, Maxar Technologies показали російську військову техніку в Білорусі поблизу українського кордону. На навчаннях "Союзна рішучість" відпрацюють "знищення" української армії, яка проходитиме під назвою "Республіка Дніпровія".