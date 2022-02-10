Приняли в строй: Германия получила танки Leopard с новой системой камуфляжа (фото)
Благодаря камуфляжу Barracuda, танки становятся менее заметными в различных спектрах, в частности, в тепловом.
Федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт прибыла в Мюнстер для передачи в армию 5 танков последней модернизации Leopard 2A7V. Об этом сообщает немецкое издание ES&T.
Министру обороны показали новую технику и их возможности. Экипажи танков и сил поддержки показали возможности своей техники в неблагоприятных условиях с мокрым снегом. После демонстрации Ламбхерт прокатили на БТР Boxer и БМП Puma.
Ныне немецкая армия получила 44 из 104 заказанных Leopard 2A7V. Остальные заказанные танки будут поставлены в 2023 году. В дальнейшем Германия планирует модернизировать все "Леопарды" до уровня 2А7V, пока идет разработка более современного танка.
Отмечается, что танки Leopard получили многослойный камуфляж "Барракуда", который разработан шведской компанией Saab. Он снижает заметность танка в ультрафиолетовом, визуальном и инфракрасном спектрах, а также на тепловизорах и радарах. Кроме этого система камуфляжа защищает танк от внешнего нагрева.
Модульная система позволяет быстро наносить и снимать камуфляж на бронетехнику. За счет этого можно делать маскировку с различными оттенками.
Напомним, в США тестируют танки M1 Abrams с системами защиты от кибератак. Также сообщалось, что в Украине прошли испытания модернизированного Т-64БВ образца 2022 года.