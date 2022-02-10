Приняли в строй: Германия получила танки Leopard с новой системой камуфляжа (фото)

Благодаря камуфляжу Barracuda, танки становятся менее заметными в различных спектрах, в частности, в тепловом.

Федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт прибыла в Мюнстер для передачи в армию 5 танков последней модернизации Leopard 2A7V. Об этом сообщает немецкое издание ES&T.

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Министру обороны показали новую технику и их возможности. Экипажи танков и сил поддержки показали возможности своей техники в неблагоприятных условиях с мокрым снегом. После демонстрации Ламбхерт прокатили на БТР Boxer и БМП Puma.

[ + – ] Ламбрехт прокатилась на БМП Puma

Ныне немецкая армия получила 44 из 104 заказанных Leopard 2A7V. Остальные заказанные танки будут поставлены в 2023 году. В дальнейшем Германия планирует модернизировать все "Леопарды" до уровня 2А7V, пока идет разработка более современного танка.

[ + – ] Министр обороны Германии во время церемонии передачи танков

Отмечается, что танки Leopard получили многослойный камуфляж "Барракуда", который разработан шведской компанией Saab. Он снижает заметность танка в ультрафиолетовом, визуальном и инфракрасном спектрах, а также на тепловизорах и радарах. Кроме этого система камуфляжа защищает танк от внешнего нагрева.

[ + – ] Слева танк с камуфляжем Barracuda, а справа без него

Модульная система позволяет быстро наносить и снимать камуфляж на бронетехнику. За счет этого можно делать маскировку с различными оттенками.

Напомним, в США тестируют танки M1 Abrams с системами защиты от кибератак. Также сообщалось, что в Украине прошли испытания модернизированного Т-64БВ образца 2022 года.