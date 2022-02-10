Взяли в стрій: Німеччина отримала танки Leopard із новою системою камуфляжу (фото)

Завдяки камуфляжу Barracuda, танки стають менш помітними у різних спектрах, зокрема в тепловому.

Федеральна міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт прибула в Мюнстер для передавання в армію 5 танків останньої модернізації Leopard 2A7V. Про це повідомляє німецьке видання ES&T.

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Міністрині оборони показали нову техніку та їх можливості. Екіпажі танків і сил підтримки показали можливості своєї техніки у несприятливих умовах із мокрим снігом. Після демонстрації Ламбхерт прокотили на БТР Boxer і БМП Puma.

[ + – ] Ламбрехт прокотилася на БМП Puma

Нині німецька армія отримала 44 зі 104 замовлених Leopard 2A7V. Інші замовлені танки будуть поставлені в 2023 році. Надалі Німеччина планує модернізувати всі "Леопарди" до рівня 2А7V, доки триває розробка сучаснішого танка.

[ + – ] Міністриня оборони Німеччини під час церемонії передавання танків

Зазначається, що танки Leopard отримали багатошаровий камуфляж "Барракуда", розроблений шведською компанією Saab. Він знижує помітність танка в ультрафіолетовому, візуальному й інфрачервоному спектрах, а також на тепловізорах і радарах. Крім цього, система камуфляжу захищає танк від зовнішнього нагріву.

[ + – ] Ліворуч танк із камуфляжем Barracuda, а праворуч без нього

Модульна система дозволяє швидко наносити та знімати камуфляж на бронетехніку. За рахунок цього можна робити маскування з різними відтінками.

Нагадаємо, у США тестують танки M1 Abrams із системами захисту від кібератак. Також повідомлялося, що в Україні відбулися випробування модернізованого Т-64БВ зразка 2022 року.