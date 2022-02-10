Взяли в стрій: Німеччина отримала танки Leopard із новою системою камуфляжу (фото)
Завдяки камуфляжу Barracuda, танки стають менш помітними у різних спектрах, зокрема в тепловому.
Федеральна міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт прибула в Мюнстер для передавання в армію 5 танків останньої модернізації Leopard 2A7V. Про це повідомляє німецьке видання ES&T.
Міністрині оборони показали нову техніку та їх можливості. Екіпажі танків і сил підтримки показали можливості своєї техніки у несприятливих умовах із мокрим снігом. Після демонстрації Ламбхерт прокотили на БТР Boxer і БМП Puma.
Нині німецька армія отримала 44 зі 104 замовлених Leopard 2A7V. Інші замовлені танки будуть поставлені в 2023 році. Надалі Німеччина планує модернізувати всі "Леопарди" до рівня 2А7V, доки триває розробка сучаснішого танка.
Зазначається, що танки Leopard отримали багатошаровий камуфляж "Барракуда", розроблений шведською компанією Saab. Він знижує помітність танка в ультрафіолетовому, візуальному й інфрачервоному спектрах, а також на тепловізорах і радарах. Крім цього, система камуфляжу захищає танк від зовнішнього нагріву.
Модульна система дозволяє швидко наносити та знімати камуфляж на бронетехніку. За рахунок цього можна робити маскування з різними відтінками.
Нагадаємо, у США тестують танки M1 Abrams із системами захисту від кібератак. Також повідомлялося, що в Україні відбулися випробування модернізованого Т-64БВ зразка 2022 року.