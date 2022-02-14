"Антонов" возрождает совместный проект на базе Ан-132D с Саудовской Аравией (видео)

По словам гендиректора Сергея Бычкова, уже в скором времени на предприятии восстановят проектировочные работы, а также планы по запуску производства в Саудовской Аравии.

Государственное предприятие "Антонов" восстанавливает работы с Саудовской Аравией по производству транспортного самолета на базе Ан-132Д. Об этом заявил гендиректор предприятия Сергей Бычков в интервью Security talks с Валентином Бадраком.

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По словам Бычкова, перед началом 2022 года они провели встречу с наследным принцем Саудовской Аравии для восстановления сотрудничества и запуска самолетостроительного завода и производства на территории Саудовской Аравии. Теперь в скором времени на предприятие приедет делегация с "дорожной картой" восстановления работ по проектированию и запуску самолетостроения в Саудовской Аравии.

"Но это не будет один к одному Ан-132. Саудовская сторона высказала свои дополнительные пожелания и требования и нам понадобится около года для создания нового модифицированного проекта. Но параллельно мы запускаем производство этого самолета. Нужно разместить крыло на 1,5 метра дальше от носовой части. Вот и все!" — рассказал гендиректор.

Ан-132D — это первый самолет "Антонова", который был построен без российских комплектующих. Договоренность с саудовской Taqnia Aeronautics и "Антонов" была заключена еще в апреле 2016 года. Тогда планировалось разработать легкий транспортный самолет Ан-132 на базе Ан-26.

Ожидалось, что на первом этапе производства самолеты собирались бы на "Антонове", а в дальнейшем планировалось наладить производство в Саудовской Аравии. Однако в середине 2020 Бычков заявил, что проект отменяют из-за "тактической" ошибки при проектировке самолета. Он также утверждал, что Саудовская Аравия отстаивала интересы Airbus.

Напомним, в 2017 году "Антонов" показал первые кадры испытательного самолета Ан-132Д. Также в феврале 2021 "Антонов" показал ход строительства Ан-178 для украинской армии.