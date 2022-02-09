"Антонов" показал ход строительства Ан-178 для украинской армии (фото)

На предприятии уже готовятся собирать 3 борт, а на первом видны изменения в конструкции по сравнению с 28 декабря прошлого года.

Редактор телеканала "Апостроф TV" Александр Мамай опубликовал фотографии строящихся самолетов Ан-178 по заказу Министерства обороны Украины.

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Если сравнивать фотографии борта 007 по состоянию на 28 декабря, то видно, что "антоновцы" доработали заднюю часть самолета. Частично установили раму и присоединили ее к центроплану закрылки.

[ + – ] Фото слева за 28 декабря и справа 8 февраля

Также журналист опубликовал фотографии второго планера 008. Как пишут в Defense Express, изменений со вторым бортом практически нет.

[ + – ] Готовность второго самолета Ан-178-100Р

При этом на предприятии готовятся к сборке третьего Ан-178 (009). Для этого уже собран штапель и готовится монтаж элементов третьего борта.

[ + – ] Подготовка к строительству 3 борта

Добавим, что по условиям контракта первый самолет Ан-178 должны передать в армию весной 2023 года.

Напомним, 30 сентября 2021 года заявлялось, что первый планер самолета Ан-178 готов на 80%. Подчеркивается, что все три самолета будут построены без российских деталей, доля которых достигала 54%.

28 декабря "Антонов" выкатил импортозамещенный Ан-178.