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Воєнний фокус

"Антонов" показав процес будівництва Ан-178 для української армії (фото)

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Ан-178-100Р
Фото: Facebook / Александр Мамай | Готовність першого Ан-178-100Р для ЗСУ

На підприємстві вже готуються збирати 3 борти, а на першому помітно зміни в конструкції у порівнянні з 28 грудням минулого року.

Редактор телеканалу "Апостроф TV" Олександр Мамай опублікував фотографії літаків Ан-178, що будують на замовлення Міністерства оборони України.

Якщо порівнювати фотографії борту 007 на 28 грудня, то видно, що "антоновці" доопрацювали задню частину літака. Частково встановили раму та приєднали її до центроплана закрилки.

готовність ан-178
Фото зліва за 28 грудня та праворуч 8 лютого

Також журналіст опублікував фотографії другого планера 008. Як пишуть у Defense Express, другий борт практично не змінився.

ан-178 для всіх
Готовність другого літака Ан-178-100Р

Водночас на підприємстві готуються зібрати третій Ан-178 (009). Для цього вже зібрали штапель та готують монтаж елементів третього борту.

ан-178 для всіх
Підготовка до будівництва 3 борта

Додамо, що за умовами контракту перший літак Ан-178 мають передати армії навесні 2023 року.

Нагадаємо, 30 вересня 2021 року заявляли, що перший планер літака Ан-178 готовий на 80%. Наголошують, що всі три літаки побудують без російських деталей, частка яких сягала 54%.

28 грудня "Антонов" викотив "імпортозаміщений" Ан-178.