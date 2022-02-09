"Антонов" показав процес будівництва Ан-178 для української армії (фото)

На підприємстві вже готуються збирати 3 борти, а на першому помітно зміни в конструкції у порівнянні з 28 грудням минулого року.

Редактор телеканалу "Апостроф TV" Олександр Мамай опублікував фотографії літаків Ан-178, що будують на замовлення Міністерства оборони України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Якщо порівнювати фотографії борту 007 на 28 грудня, то видно, що "антоновці" доопрацювали задню частину літака. Частково встановили раму та приєднали її до центроплана закрилки.

[ + – ] Фото зліва за 28 грудня та праворуч 8 лютого

Також журналіст опублікував фотографії другого планера 008. Як пишуть у Defense Express, другий борт практично не змінився.

[ + – ] Готовність другого літака Ан-178-100Р

Водночас на підприємстві готуються зібрати третій Ан-178 (009). Для цього вже зібрали штапель та готують монтаж елементів третього борту.

[ + – ] Підготовка до будівництва 3 борта

Додамо, що за умовами контракту перший літак Ан-178 мають передати армії навесні 2023 року.

Нагадаємо, 30 вересня 2021 року заявляли, що перший планер літака Ан-178 готовий на 80%. Наголошують, що всі три літаки побудують без російських деталей, частка яких сягала 54%.

28 грудня "Антонов" викотив "імпортозаміщений" Ан-178.