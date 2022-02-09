"Антонов" показав процес будівництва Ан-178 для української армії (фото)
На підприємстві вже готуються збирати 3 борти, а на першому помітно зміни в конструкції у порівнянні з 28 грудням минулого року.
Редактор телеканалу "Апостроф TV" Олександр Мамай опублікував фотографії літаків Ан-178, що будують на замовлення Міністерства оборони України.
Якщо порівнювати фотографії борту 007 на 28 грудня, то видно, що "антоновці" доопрацювали задню частину літака. Частково встановили раму та приєднали її до центроплана закрилки.
Також журналіст опублікував фотографії другого планера 008. Як пишуть у Defense Express, другий борт практично не змінився.
Водночас на підприємстві готуються зібрати третій Ан-178 (009). Для цього вже зібрали штапель та готують монтаж елементів третього борту.
Додамо, що за умовами контракту перший літак Ан-178 мають передати армії навесні 2023 року.
Нагадаємо, 30 вересня 2021 року заявляли, що перший планер літака Ан-178 готовий на 80%. Наголошують, що всі три літаки побудують без російських деталей, частка яких сягала 54%.
28 грудня "Антонов" викотив "імпортозаміщений" Ан-178.