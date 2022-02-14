"Антонов" відроджує спільний проект на базі Ан-132D із Саудівською Аравією (відео)

За словами гендиректора Сергія Бичкова, вже незабаром на підприємстві відновлять проєктування, а також плани із запуску виробництва в Саудівській Аравії.

Державне підприємство "Антонов" відновлює роботи із Саудівською Аравією з виробництва транспортного літака на базі Ан-132Д. Про це заявив гендиректор підприємства Сергій Бичков в інтерв'ю Security talks із Валентином Бадраком.

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За словами Бичкова, перед початком 2022 року вони зустрілися із наслідним принцом Саудівської Аравії, щоб відновити співпрацю та запустити літакобудівний завод та виробництво на території Саудівської Аравії. Тепер незабаром на підприємство приїде делегація з "дорожньою картою" відновлення робіт із проєктування та запуску літакобудування в Саудівській Аравії.

"Але це не буде один до одного Ан-132. Саудівська сторона висловила свої додаткові побажання та вимоги, й нам знадобиться близько року для створення нового модифікованого проєкту. Але паралельно ми запускаємо виробництво цього літака. Потрібно розмістити крило на 1,5 метра далі від носової частини. Ось і все!" — розповів гендиректор.

Ан-132D — це перший літак "Антонова", побудований без російських частин. Домовленість із саудівською Taqnia Aeronautics та "Антонов" уклали ще у квітні 2016 року. Тоді планували створити легкий транспортний літак Ан-132 на базі Ан-26.

Очікували, що на першому етапі виробництва літаки збиралися б на "Антонові", а надалі планували налагодити виробництво в Саудівській Аравії. Проте в середині 2020 року Бичков заявив, що проєкт скасовують через "тактичну" помилку під час проєктування літака. Він також стверджував, що Саудівська Аравія відстоювала інтереси Airbus.

Нагадаємо, у 2017 році "Антонов" показав перші кадри випробувального літака Ан-132Д. Також у лютому 2021 року "Антонов" показав процес будівництва Ан-178 для української армії.