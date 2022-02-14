В Германии выступили за передачу броневиков из Афганистана Украине

По словам парламентария Мари-Агнес Штрак--Циммерманн, поставлять тяжелое вооружение Украине не станут, но бронеавтомобили "средней тяжести" можно предоставить.

Член парламентской группы Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак--Циммерманн (Свободная демократическая партия) выступила за передачу Украине броневиков, предназначенные для эвакуации раненых. Об этом сообщает Handelsblatt.

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По словам Штрак-Циммерманн, поддержать Украину можно предоставив стране бронеавтомобили "средней тяжести". Они использовались во время войны в Афганистане. Транспортные средства находятся в рабочем состоянии и готовы к эксплуатации.

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Вместе с этим политик выступила против поставок тяжелого вооружения так как "было бы совершенно неправильно вооружаться сейчас". Также парламентарий заявила, что считать, что война в Украине не затронет Германию было бы очень наивным.

"Мы недалеко от Украины. И думать, что мы сидим здесь, в теплой Германии, и что где-то посреди Европы начинается война, а мы этого не замечаем — было бы наивно", — заявила Штрак-Циммерманн.

Она добавила, что санкции повлияют и на Германию в экономическом плане. Но жизнь в мире и свободе не может считаться чем-то "само собой разумеющимся".

Напомним, Германия переносит консульство из Днепра во Львов из-за угрозы вторжения в РФ. Параллельно правительство страны продолжает не поставлять оружие Украине.

8 февраля Эстония вместе с Германией передали Украине полевой госпиталь Role 2.