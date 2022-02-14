У Німеччині виступили за передачу броневиків із Афганістану Україні

За словами парламентарки Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, постачати важке озброєння Україні не стануть, але бронеавтомобілі "середньої тяжкості" можна надати.

Членкиня парламентської групи Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Вільна демократична партія) виступила за передачу Україні броневиків, призначених для евакуації поранених. Про це повідомляє Handelsblatt.

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За словами Штрак-Циммерманн, підтримати Україну можна, надавши країні бронеавтомобілі "середньої тяжкості". Її використовували під час війни в Афганістані. Транспортні засоби перебувають у робочому стані та готові до експлуатації.

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Водночас політикиня виступила проти постачання важкого озброєння, оскільки "було б зовсім неправильно озброюватися зараз". Також парламентарка заявила, що вважати, що війна в Україні не торкнеться Німеччини, була б дуже наївною.

"Ми неподалік України. І думати, що ми сидимо тут, у теплій Німеччині, і що десь посеред Європи починається війна, а ми цього не помічаємо — було б наївно", — заявила Штрак-Циммерманн.

Вона додала, що санкції вплинуть і на Німеччину в економічному плані. Але життя в мирі та свободі не може вважатися чимось "сам собою зрозумілим".

Нагадаємо, Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова через загрозу вторгнення до РФ. Паралельно уряд країни продовжує не постачати зброю Україні.

8 лютого Естонія разом із Німеччиною передали Україні польовий госпіталь Role 2.