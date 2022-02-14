Прицелы, приборы ночного видения: США передали оснащение и транспорт для спецназа КОРД (видео)

Спецназу Национальной полиции передали различные приборы, которые должны повысить возможности бойцов в рамках их деятельности.

Отдел технической помощи Посольства США передали украинскому спецназу КОРД оснащение для высокоточной стрельбы и транспорт. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Передача техники и оснащения прошла 11 февраля. Спецназу передали 2 Mercedes-Benz Spritner, а также снаряжение для высокоточной стрельбы. Сообщается, что помощь прошла в рамках проекта "Поддержка стабильного развития подразделений особенного назначения "КОРД" Национальной полиции Украины".

"Нам передали оптические прицелы, баллистические калькуляторы и специализированные автомобили, которые будут использоваться для борьбы с преступностью и тактические приборы ночного видения", — рассказал первый заместитель главы Нацполиции Михаил Кузнецов.

[ + – ] Передача транспорта для КОРДа

Он также добавил, что оборудование повысить возможности спецназа в рамках антитеррористической деятельности и обезвреживание криминальных элементов, в частности, "воров в законе" или борьба с наркопреступностью.

Напомним, США передали Украине автоматические гранатометы Mk19. 11 февраля в Украину прибыл борт с 90 тонн вооружения из США. Помощь передают в рамках дополнительного пакета помощи на 200 млн долларов.