"Птички летают": в Украину прибыло еще 90 тонн военной помощи из США (фото)
На данный момент общий вес поставленного вооружения и припасов превысил 1300 тонн.
Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фотографию с борта американского самолета, который привез очередную партию вооружения. Об этом он написал в Твиттер.
"Птички летают! Сегодня поступило еще 90 тонн американских боеприпасов для украинской армии", — рассказал министр.
Он также добавил, что общий объем военной помощи из США превысил 1300 тонн.
Добавим, что вчера прибыло еще два самолета с общим грузом на 130 тонн. На борту были Javelin, гранаты и другое оборонительное оружие. Все поставки осуществляются в рамках дополнительной помощи США на 200 млн долларов.
Напомним, 9 февраля в Украину прибыло сразу два за день борта с военной помощью из Соединенных штатов. В тот же день в Украину прибыла партия военной помощи от Великобритании. На борту находились бронежилеты и каски для теробороны.
По данным СМИ, всего в Украину прибудет 45 рейсов с оружием.