"Птички летают": в Украину прибыло еще 90 тонн военной помощи из США (фото)

На данный момент общий вес поставленного вооружения и припасов превысил 1300 тонн.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фотографию с борта американского самолета, который привез очередную партию вооружения. Об этом он написал в Твиттер.

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"Птички летают! Сегодня поступило еще 90 тонн американских боеприпасов для украинской армии", — рассказал министр.

[ + – ] Поставки оружия Украине 11 февраля Фото: Алексей Резников/Твиттер

Он также добавил, что общий объем военной помощи из США превысил 1300 тонн.

Добавим, что вчера прибыло еще два самолета с общим грузом на 130 тонн. На борту были Javelin, гранаты и другое оборонительное оружие. Все поставки осуществляются в рамках дополнительной помощи США на 200 млн долларов.

Напомним, 9 февраля в Украину прибыло сразу два за день борта с военной помощью из Соединенных штатов. В тот же день в Украину прибыла партия военной помощи от Великобритании. На борту находились бронежилеты и каски для теробороны.

По данным СМИ, всего в Украину прибудет 45 рейсов с оружием.